西方政策被中共證明錯誤 柯拉克籲：脫下美化中國濾鏡

2020/10/11 21:49

〔即時新聞/綜合報導〕中國「戰狼外交」再踢鐵板,美國國務卿龐皮歐(Mike Pompeo)日前受訪明確表示,美國已與日本、澳洲和印度組成聯盟,共同對抗中共;對此,上月曾向中國喊話「拆除網路長城」的美國務次卿柯拉克(Keith Krach)指出,中國共產黨證明西方對中國的接觸政策錯誤,「現在是時候摘下我們的玫瑰色眼睛看中國」。

綜合媒體報導,龐皮歐近日造訪日本舉行「四方安全對話」(Quad),他表示,美國已開始在全亞洲建立得以挑戰中共的關係網路,美日印澳四大民主國家的關係是達成此一目標的工具之一,四國將在外交和經濟領域合作,抵制中共的掠奪性活動,也希望這個模式有朝一日機構化。

請繼續往下閱讀...

針對「台海安全問題」,龐皮歐不諱言指出,「台灣是美中的一個衝突點,美國政府一直在努力確保美中之間就台灣問題達成的認知,能夠獲得實行,包括依據《台灣關係法》對台軍售,以及美軍確保台灣及其周邊海域的航行自由等,「我們不想與中國爆發衝突,但我們也會確保所有對台承諾得到實踐。」

柯拉克上月走訪德國柏林圍牆時,公開向中國領導人習近平呼籲「拆除網路長城」,他今(11)日在推特發文表示,「自由世界促成中國崛起,我們希望與中國的接觸能夠增進相互瞭解,中共卻證明我們錯了,正如國務卿龐皮歐所言,是時候脫下我們的玫瑰色眼鏡,看看中國並非我們所希望的那樣,而是其真實面貌」。

The free world enabled China’s rise. We hoped that engagement with China would lead to greater mutual understanding. The CCP proved us wrong. As @SecPompeo said, it’s time to take off our rose-colored glasses and see China not how we hoped it would be, but how it really is.