西方政策被中共證明錯誤 柯拉克籲：脫下美化中國濾鏡

上月曾向中國喊話「拆除網路長城」的美國務次卿柯拉克（見圖）在推特指出，中國共產黨證明西方對中國的接觸政策錯誤，「現在是時候摘下我們的玫瑰色眼睛看中國」。（歐新社資料照）

2020/10/11 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國「戰狼外交」再踢鐵板，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）日前受訪明確表示，美國已與日本、澳洲和印度組成聯盟，共同對抗中共；對此，上月曾向中國喊話「拆除網路長城」的美國務次卿柯拉克（Keith Krach）指出，中國共產黨證明西方對中國的接觸政策錯誤，「現在是時候摘下我們的玫瑰色眼睛看中國」。

綜合媒體報導，龐皮歐近日造訪日本舉行「四方安全對話」（Quad），他表示，美國已開始在全亞洲建立得以挑戰中共的關係網路，美日印澳四大民主國家的關係是達成此一目標的工具之一，四國將在外交和經濟領域合作，抵制中共的掠奪性活動，也希望這個模式有朝一日機構化。

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針對「台海安全問題」，龐皮歐不諱言指出，「台灣是美中的一個衝突點，美國政府一直在努力確保美中之間就台灣問題達成的認知，能夠獲得實行，包括依據《台灣關係法》對台軍售，以及美軍確保台灣及其周邊海域的航行自由等，「我們不想與中國爆發衝突，但我們也會確保所有對台承諾得到實踐。」

柯拉克上月走訪德國柏林圍牆時，公開向中國領導人習近平呼籲「拆除網路長城」，他今（11）日在推特發文表示，「自由世界促成中國崛起，我們希望與中國的接觸能夠增進相互瞭解，中共卻證明我們錯了，正如國務卿龐皮歐所言，是時候脫下我們的玫瑰色眼鏡，看看中國並非我們所希望的那樣，而是其真實面貌」。

The free world enabled China’s rise. We hoped that engagement with China would lead to greater mutual understanding. The CCP proved us wrong. As @SecPompeo said, it’s time to take off our rose-colored glasses and see China not how we hoped it would be, but how it really is. — Under Secretary Keith Krach （@State_E） October 10, 2020

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