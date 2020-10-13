央視控學者鄭宇欽是台諜 中國網友吐槽：看起來怪怪的

央視控學者鄭宇欽是台諜，卻有部分中國網友發覺此事「看起來怪怪的」。（圖擷取自微博）

2020/10/13 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國近來動作頻頻，官媒央視於11日公布屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居「被道歉」影片後，12日再度指稱曾在捷克任教的台籍學者鄭宇欽涉犯間諜罪，其粗糙指控也引發部分中國網友疑惑與吐槽，「他咋這麼規規矩矩回答一切？」、「要不是穿著牢服還以為他在接受什麼正經的文化經濟類節目採訪」。

根據中媒《央視新聞》報導，鄭宇欽，台灣高雄人，因對中國從事間諜情報活動被國家安全機關逮捕，2011年到2013年，鄭宇欽多次創造機會入境參加學術會議，藉機套取情報，為掩護自己的間諜活動，鄭宇欽把接頭人的名字改成了「退稅中心」，收取間諜經費時，也是用化名採取多種方式簽收。

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對此，部分中國網友疑惑表示，「我還以為這些人被抓到會咬舌自盡，沒想到還挺配合調查，問啥說啥」、「這人怪怪的，要不是穿著牢服還以為他在接受什麼正經的文化經濟類節目採訪」、「這人是個愣頭青吧（笑）」，還有人吐槽，「他還挺有創意，退稅中心」、「我覺得台灣間諜應該改為台獨間諜更為貼切」、「我們單位領導總是幹著和國家規定反其道而行的事，我懷疑他是間諜」、「我現在看誰都像間諜」。

根據本報先前報導，央視指稱曾任民進黨前主席卓榮泰助理的台籍學者鄭宇欽涉犯間諜罪，去年4月進入中國時被捕，但卓榮泰事後發文駁斥並無此助理，也不認識此人，陸委會更痛批中共假藉國安藉口打壓台灣交流人士，是刻意破壞兩岸關係，行政院長蘇貞昌也直批此舉不像是大國的行為。

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