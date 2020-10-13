演很假？ 習近平潮州街頭與民互動 被爆全臨演、所有人不戴口罩

中共領導人習近平視察廣東潮州，逗街上小嬰兒，相關人員全部沒戴口罩。（圖擷取自微博）

2020/10/13 08:10

〔即時新聞／綜合報導〕中共領導人習近平預定出席明（14）日深圳經濟特區40週年慶祝大會，昨（12）日已提前南下並到訪廣東省潮州市，他出現在潮州老城區狀元坊，拿著麥克風跟一群街坊互動，還逗一下小嬰兒，但曝光的影片卻發現，所有出現在鏡頭前的人群，包括習近平，沒有一人戴口罩，引發各項「演很假」的疑慮。

根據中共官媒及民間微博上的曝光影片，習近平展現「親民」一景，他到潮州老街，受到街坊夾道歡迎，習近平除了近距離跟街坊揮手外，也近身逗一下被抱在一位男子身上的小嬰兒，整個場景溫馨。

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綜合媒體報導，整個曝光影片，習近平全程未戴口罩，陪同的官員有中央辦公廳主任丁薛祥、國務院副總理劉鶴、中央組織部長陳希以及廣東省委書記李希、省長馬興瑞，也都沒有戴口罩；另據報導，這些跟他接觸及夾道歡迎的民眾，幾乎全是臨演，被找來演一場，不過，全場不戴口罩的近距離接觸，也引發民間擔憂。

事實上，早在習近平到訪前，潮州街道已全城封路，全面戒嚴，一般人不能在特定時間內隨意行走街上。

而據中國國家衛健委網站消息，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）

本月11日通報，31個省市及自治區新增確診21例，均為境外輸入，其中，廣東3例；累計現有確診病例230例、疑似病例9例、尚在觀察的密切接觸者7961人，總累計報告確診病例85578例。

中國官方疫情統計報告，一向被外界解讀為刻意淡化，且隱瞞其嚴重性。

中共領導人習近平視察廣東潮州，相關人員全部沒戴口罩。（圖擷取自微博）

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