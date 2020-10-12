南韓大使︰美國新政府優先處理中國問題 韓半島將成次要

南韓駐美大使分析，美國新政府出爐後，朝鮮半島問題可能會被當成次要問題處理。圖為2017年2月，時任美國國防部長馬提斯到訪首爾時，民眾舉起川普照片表示歡迎。（法新社檔案照）

2020/10/12 16:24

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國將在11月3日舉行總統大選，無論川普連任成功，或前副總統拜登突圍，勢必都會左右朝鮮半島情勢。南韓駐美大使李秀赫分析，不論結果如何，美國政府可能會將朝鮮半島問題當成次要問題處理。

《韓聯社》12日報導，南韓駐美大使李秀赫11日以視訊形式參與南韓國會外交統一委員會國政監查時，針對美國新政府出爐後朝鮮半島核問題的前景指出，不論民主黨或共和黨執政，美國政府都將專注於「治國理政」與「美中問題」，無暇顧及其他外交政策，朝鮮半島問題將被視為次要問題。

請繼續往下閱讀...

李秀赫也表示，拜登的外交和國安幕僚曾在歐巴馬時代擔任高官，由此推測，若他勝選，可能會採取總統接受各部門報告後予以批准的工作方式。反之，若川普連任，其「自上而下」式的外交模式將繼續維持，甚至進一步強化。所謂自上而下是指，最高層負責長遠且重大的戰略和利益，大部分決策權則交給中下層。

另外，有關拜登陣營對韓美防衛費用分擔談判的立場，李秀赫表示，美方似乎尚未具體討論南韓、北約組織（NATO）等國家和組織的防衛費用分擔事宜，但可能會充分考慮同盟國的立場。無論如何，雙方對於防衛費用應比過去增加，並無異議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法