為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南韓大使︰美國新政府優先處理中國問題 韓半島將成次要

    南韓駐美大使分析，美國新政府出爐後，朝鮮半島問題可能會被當成次要問題處理。圖為2017年2月，時任美國國防部長馬提斯到訪首爾時，民眾舉起川普照片表示歡迎。（法新社檔案照）

    南韓駐美大使分析，美國新政府出爐後，朝鮮半島問題可能會被當成次要問題處理。圖為2017年2月，時任美國國防部長馬提斯到訪首爾時，民眾舉起川普照片表示歡迎。（法新社檔案照）

    2020/10/12 16:24

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國將在11月3日舉行總統大選，無論川普連任成功，或前副總統拜登突圍，勢必都會左右朝鮮半島情勢。南韓駐美大使李秀赫分析，不論結果如何，美國政府可能會將朝鮮半島問題當成次要問題處理。

    《韓聯社》12日報導，南韓駐美大使李秀赫11日以視訊形式參與南韓國會外交統一委員會國政監查時，針對美國新政府出爐後朝鮮半島核問題的前景指出，不論民主黨或共和黨執政，美國政府都將專注於「治國理政」與「美中問題」，無暇顧及其他外交政策，朝鮮半島問題將被視為次要問題。

    李秀赫也表示，拜登的外交和國安幕僚曾在歐巴馬時代擔任高官，由此推測，若他勝選，可能會採取總統接受各部門報告後予以批准的工作方式。反之，若川普連任，其「自上而下」式的外交模式將繼續維持，甚至進一步強化。所謂自上而下是指，最高層負責長遠且重大的戰略和利益，大部分決策權則交給中下層。

    另外，有關拜登陣營對韓美防衛費用分擔談判的立場，李秀赫表示，美方似乎尚未具體討論南韓、北約組織（NATO）等國家和組織的防衛費用分擔事宜，但可能會充分考慮同盟國的立場。無論如何，雙方對於防衛費用應比過去增加，並無異議。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    違背學術中立反川普 《新英格蘭醫學期刊》遭爆與北京關係匪淺
    2020/10/12 15:55

    違背學術中立反川普 《新英格蘭醫學期刊》遭爆與北京關係匪淺
    料拜登勝選機率高、疫苗取得進展 高盛看空美元
    2020/10/12 13:47

    料拜登勝選機率高、疫苗取得進展 高盛看空美元

    疲勞眼掰掰　顧眼保養報你知
    直槓川普？習近平南行深圳 港媒解讀抗美圍堵
    2020/10/12 08:20

    直槓川普？習近平南行深圳 港媒解讀抗美圍堵
    前美駐中大使：若拜登當選 美中關係將重置
    2020/10/08 17:31

    前美駐中大使：若拜登當選 美中關係將重置

    超狂週年慶！滿額加1元得精選家電
    美情報解密：希拉蕊想炒作川普通俄 淡化電郵門
    2020/10/08 05:30

    美情報解密：希拉蕊想炒作川普通俄 淡化電郵門
    誰對經濟更有利？ CNN民調：川普優勢不再領先拜登
    2020/10/07 10:23

    誰對經濟更有利？ CNN民調：川普優勢不再領先拜登
    國際今日熱門
    劉曉波獲頒諾貝爾獎10週年 巨型空椅雕塑在巴黎揭幕
    2020/10/12 06:22

    劉曉波獲頒諾貝爾獎10週年 巨型空椅雕塑在巴黎揭幕

    白宮御醫背書 川普已無傳染力 重啟選戰行程
    2020/10/12 05:30

    白宮御醫背書 川普已無傳染力 重啟選戰行程

    拜登︰除非舞弊 否則我不會輸
    2020/10/12 05:30

    拜登︰除非舞弊 否則我不會輸

    關鍵搖擺州 5萬川粉監票
    2020/10/12 05:30

    關鍵搖擺州 5萬川粉監票

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播