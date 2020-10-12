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    違背學術中立反川普 《新英格蘭醫學期刊》遭爆與北京關係匪淺

    上海科技出版社集團會議，員工向中共黨旗宣誓效忠。（翻攝自微博）

    上海科技出版社集團會議，員工向中共黨旗宣誓效忠。（翻攝自微博）

    2020/10/12 15:55

    〔編譯陳成良／綜合報導〕擁有208年歷史、號稱全球最頂尖期刊之一的《新英格蘭醫學期刊》（NEJM），違背學術上的政治中立原則，上週在社論痛批川普政府處理武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情失當，並公然呼籲美國選民用選票轟川普下台。不過，NEJM卻被揭發與中國政府關係匪淺，還與中共掌控的出版社有密切合作關係。

    NEJM的政治表態，不但讓反川普的美國左媒如獲至寶，中國官媒也大篇福報導，藉以攻擊美國防疫不力。不過，美國保守派媒體《國家脈動》（National Pulse）8日揭露，有證據顯示，NEJM與中國共產黨有著廣泛的聯繫，他們不僅在美國選舉候選人方面，同樣傾向於民主黨總統候選人拜登，而且在其他方面也有廣泛的合作。

    報導中指出，NEJM不僅於2016年與中國上海「嘉會醫學研究與教育集團」合作，推出了簡體中文平台《NEJM醫學前沿》，包括出版品、APP和網站，它還與中共管控的世紀出版集團子公司「上海科學技術出版社」有直接商業合作。上海科技出版社曾被中共中宣部評為「第一批」國家優秀出版社，是中共在科學界進行洗腦控制的主要機構。

    該出版社定期舉行小組討論會，以加強員工對中國共產黨目標的堅持。它的主編和主要領導要求員工們必須對黨效忠和誠實，按照組織有關規定報告重大問題，反對兩面人，杜絕影響中共形象和聲譽的任何行為或現象，可見這個團體已失去了科技造福人類的宗旨，成為中共造假和掩蓋罪行的宣傳工具。

    《國家脈動》指出，中共與NEJM之間的關係，與中共政權對世界衛生組織（WHO）的滲透和脅迫如出一轍。這種關係證明了中共對美國的滲透程度，同時也弱化了美國醫學界對中共採取強硬態度、並要求其公佈病毒基因序列的能力。

    《國家脈動》揭發《新英格蘭醫學期刊》與中國關係匪淺。（網頁擷圖）

    《國家脈動》揭發《新英格蘭醫學期刊》與中國關係匪淺。（網頁擷圖）

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