直槓川普？習近平南行深圳 港媒解讀抗美圍堵

中共領導人習近平（左）將南行，被解讀是直衝美國總統川普（右）而來，設法突破美國圍堵。（路透）

2020/10/12 08:20

〔即時新聞／綜合報導〕中共領導人習近平預定近日親臨深圳參加特區成立40週年慶祝典禮，中共中央並同步公布深圳試驗大開放5年藍圖，據解讀，習近平此舉具有直接槓上美國總統川普圍堵中國策略，並以深圳為突破口。

香港受到送中條例、國安法等相關直扯掉一國兩制的法案，港人全面抗爭，受到國際社會的力挺，尤其以美國為首的西方國家，大力支持香港民眾，在國安法實施後，美國取消香港關稅優惠、大量外資撤走，引爆香港國際金融中心地位不保，疫情至今，更有大量訂單從中國移轉，致令香港及中國經濟同步受重擊。

請繼續往下閱讀...

香港《經濟日報》 報導，在習近平南行前，中共中央發布《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020－2025年）》，具有「以開放大門 對沖美國『自閉』」的戰略意義，絕非巧合。

報導直指川普，把意識形態作為跟中國經濟產業鬥爭的工具，企圖對中國關上大門，但中國對抗美國最有效的應對手段就是「更開放的政策和姿態，謀求與美國之外的全球各國加強協作，彌放美國「自閉」令中國失去的貿易機會。」

報導指出，這份《方案》裡就有部分條文是直接回應美國圍堵政策，包括在廣東自貿區蛇口片區加強排解涉外商事案件的能力、改善外資營商環境；支持符合條件的在深圳境內企業赴境外上市融資；支持深圳在推進人民幣國際化方面先行先試；高科技人才定向培養機制；培育中國技術體系等，而這些全部設限在2022年完成，再向中國其他地方進行複製。

報導認為，這是因應美國從中國撤資、加強審核中概股迫使中資自美股退市、美中金融脫鉤、技術封鎖中國等圍堵策略。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法