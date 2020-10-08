美情報解密：希拉蕊想炒作川普通俄 淡化電郵門

美國前國務卿希拉蕊‧柯林頓四年前角逐白宮寶座失利，她擔任公職期間以私人電子郵件伺服器進行公務通信的「電郵門」醜聞，為關鍵因素之一。（路透檔案照）

2020/10/08 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕任內飽受四年前俄羅斯干預美國選舉助其上位質疑的美國共和黨籍總統川普，儘管因染疫正在白宮隔離而無法隨意跑選戰行程，六日依舊透過推特丟出選舉震撼彈，宣告俄國干預二○一六年美國大選疑雲文件全部解密，連同當年民主黨候選人希拉蕊「電郵門」資料一併曝光，揭開希拉蕊下令炒作所謂川普通俄醜聞轉移大眾對「電郵門」注意力內幕，強調當時的總統歐巴馬知情，意指民主黨總統候選人拜登可能也不乾淨。

疑因「電郵門」醜聞錯失白宮寶座的希拉蕊，○九至一三年擔任美國國務卿期間，慣用私人電子郵件伺服器進行官方通信，她的競選團隊當初指控全案曝光乃俄國間諜所為，聲稱俄方目的是幫助川普勝選。但從國家情報首長雷克里夫六日公開的資料看來，川普當時深陷疑雲，希拉蕊見獵心喜，趁機打一場「煽動醜聞的選戰」；「福斯新聞頻道」也從雷克里夫拿到當時的中央情報局局長布瑞南簡報後筆記，說明當時的民主黨籍總統歐巴馬、聯邦調查局局長柯米對希拉蕊計畫皆可能知情。

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根據資料，布瑞南一六年七月下旬向歐巴馬簡報希拉蕊接受了外交政策顧問「醜化」川普的建議，手法是炒作俄國介入美國大選，柯米當時疑似在場。從現實時間軸看來，聯調局開始調查川普通俄，與希拉蕊態度有關，也歸功於歐巴馬對「川普陣營與俄國間任何合作證據」的興趣。

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