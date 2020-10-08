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    真的有用！英男花錢買廣告看板、架網站徵友 成功交到正妹女友

    馬克為了交到女友，花錢買下大型廣告看板徵友，引起話題。（圖擷取自Mark Rofe推特）

    馬克為了交到女友，花錢買下大型廣告看板徵友，引起話題。（圖擷取自Mark Rofe推特）

    2020/10/08 23:31

    〔即時新聞／綜合報導〕英國一名男子因為耐不住單身的寂寞，決定花錢買廣告看板徵友，還建立了自己專屬的交友網站，讓有興趣的人可以連絡他。本以為是場鬧劇，最後竟讓他在當地因此爆紅，還成功交到了一個正妹女友，羨煞旁人。

    綜合外媒報導，一名住在英國南約克（South Yorkshire）郡謝菲爾德市（Sheffield）30歲男子馬克（Mark Rofe），因為單身太久渴望愛情的到來，於是決定付諸行動。在今年1月時，馬克在英國大城曼徹斯特市（Manchester）花425英鎊（約新台幣1.6萬元）買下一面大型的廣告看板來徵友，上頭寫著「單身嗎？與馬克約會吧，這可能是你一直在等待的標誌」；還架設了自己專屬的交友網站，讓同樣單身的人可以有管道找他約會。

    馬克自己原本以為會是場鬧劇，沒想到反應熱烈，在接下來近9個月的時間收到2000多則約會邀請，也讓他在當地爆紅。最後馬克從中挑了4名女子見面，當中一名28歲的正妹女作家讓馬克覺得十分幽默風趣，相處下來以後兩人漸生情愫，終於交往，好消息也讓網友替他相當高興。

    馬克表示，的確有很多約會邀請是惡搞的，但最後能夠找得自己的真命天女讓他十分感動。本月5日他也在推特上分享了自己與女友的合照，鼓勵大家跨出第一步，勇於追求幸福。

    馬克還自己架設專屬的交友網站，截至今天已有2363則申請。（圖擷取自dating mark）

    馬克還自己架設專屬的交友網站，截至今天已有2363則申請。（圖擷取自dating mark）

    馬克最後成功交到一名28歲的正妹女友，羨煞旁人。（圖擷取自Mark Rofe推特）

    馬克最後成功交到一名28歲的正妹女友，羨煞旁人。（圖擷取自Mark Rofe推特）

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