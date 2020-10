真的有用！英男花錢買廣告看板、架網站徵友 成功交到正妹女友

2020/10/08 23:31

〔即時新聞/綜合報導〕英國一名男子因為耐不住單身的寂寞,決定花錢買廣告看板徵友,還建立了自己專屬的交友網站,讓有興趣的人可以連絡他。本以為是場鬧劇,最後竟讓他在當地因此爆紅,還成功交到了一個正妹女友,羨煞旁人。

綜合外媒報導,一名住在英國南約克(South Yorkshire)郡謝菲爾德市(Sheffield)30歲男子馬克(Mark Rofe),因為單身太久渴望愛情的到來,於是決定付諸行動。在今年1月時,馬克在英國大城曼徹斯特市(Manchester)花425英鎊(約新台幣1.6萬元)買下一面大型的廣告看板來徵友,上頭寫著「單身嗎?與馬克約會吧,這可能是你一直在等待的標誌」;還架設了自己專屬的交友網站,讓同樣單身的人可以有管道找他約會。

請繼續往下閱讀...

馬克自己原本以為會是場鬧劇,沒想到反應熱烈,在接下來近9個月的時間收到2000多則約會邀請,也讓他在當地爆紅。最後馬克從中挑了4名女子見面,當中一名28歲的正妹女作家讓馬克覺得十分幽默風趣,相處下來以後兩人漸生情愫,終於交往,好消息也讓網友替他相當高興。

馬克表示,的確有很多約會邀請是惡搞的,但最後能夠找得自己的真命天女讓他十分感動。本月5日他也在推特上分享了自己與女友的合照,鼓勵大家跨出第一步,勇於追求幸福。

How it started How it ended pic.twitter.com/p8lL9hBtAj