畢旅享受猛男環繞！2女碩生「靠北交大」徵6男 網友瘋狂

2019-03-10 00:09

〔記者王駿杰／新竹報導〕陽光猛男看過來！臉書社團「靠北交大」近日出現匿名貼文，一名女網友和女室友即將畢業，兩人身材姣好、婀娜多姿，在學校卻是邊緣人，她們以「身高、體脂肪、會按摩」為條件，徵求6名男性伴侶，打算前往菲律賓宿霧島，來場猛男環繞、刺激的畢業旅行，百名男網友躍躍欲試，引發熱議。

警方指出，PO文者的身分尚無法確認，不一定是交大學生，若PO文內容屬實，也無對價關係，萬一兩名女子與多男發生性行為，雙方屬於你情我願，應不算觸法。但警方也說，文章很可能是另類「約砲文」，此部分仍須釐清。

女網友在「靠北交大」的PO文，指她與女室友都就讀交大，念理工科研究所一年級，明年就要畢業，想在學生時期留下美好回憶，決定去宿霧畢業旅行。女網友說，她的身材屬於嬌小玲瓏、活潑可愛的類型，室友雖然沒有36E，卻也有著「精緻的36B」，無奈兩人太過邊緣，無法享受猛男環繞的感覺，因此徵求6位男性伴侶。

女網友徵求的男性伴侶條件包括「身高需在175至185公分、體脂肪不超過20%、長相陽光帥氣、會剝蝦會按摩會打麻將、幽默體貼風趣 」。

該PO文引發網友熱議，應徵留言破百，不少網友TAG（標記）周邊友人，「XXX身高是達標的180.1cm，體脂率是那完美的13%，帥氣不失風度，陽光兼具理性，按摩等級頂尖，麻將強如鬼神，在吃燒烤曾看過他點蝦子，還沒剝殼前是白蝦，剝殼後變成日本伊勢龍蝦」、「XXX是幽默風趣的代表，說話總是帶來笑料，長相更是相當逗趣，根本出遊最佳選擇」。

也有不少網友毛遂自薦，留言「不會打麻將可以報名嗎」、「這條件簡直是為我設立的」、「我好像脂肪太多了...」。

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