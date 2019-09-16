爆乳正妹月付11萬「徵男人」...條件曝光讓網友全暴動！

2019-09-16 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕一名日本女網友日前在推特上「徵男人」，還附上了自己的爆乳自拍照，吸引超多網友轉發，而超簡單的條件和高額月薪，更是讓許多網友大喊要「辭工作」應徵。

這名女網友在推特發文「徵男人」，並附上自己的自拍照，可以看見她外表清新脫俗，有著一雙水汪汪的大眼睛，她也不吝展露自己的好身材，泳池旁的泳裝照直接炸出白半球，相當吸睛。

女網友開出條件，「只要是年齡介於18歲至28歲的男人，並且不會外遇，即使不做家事、愛賭博都沒關係」，並開出一個月至少40萬日圓（約新台幣11萬元）的高額薪水，甚至房租、飲食費都不用出一毛錢，有興趣的網友都可以「上傳照片和履歷」應徵，誘人的報酬以及簡單的條件，讓許多網友暴動，目前已經累積1萬8千次的轉發以及3萬7千名網友按讚。

女網友推特全文

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