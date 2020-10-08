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    軍情動態》亞美尼亞不想打了 總統稱支持「任何」能停火的想法

    亞美尼亞總統薩基斯揚近日表示，會支持「任何」有可能帶來停火結果的倡議，圖為納卡區現況。（美聯社）

    亞美尼亞總統薩基斯揚近日表示，會支持「任何」有可能帶來停火結果的倡議，圖為納卡區現況。（美聯社）

    2020/10/08 16:15

    〔即時新聞／綜合報導〕上月27日亞美尼亞與亞塞拜然在納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，納卡區）爆發軍事衝突，迄今戰火不斷，而亞美尼亞總統近日再出面喊話，稱亞美尼亞方面會支持「任何」能帶來停火的想法，然最終是否真能停火，仍有待亞塞拜然回應，而亞美尼亞方面認為，俄羅斯在雙方談判中會有強大影響力。

    《塔斯社》報導，亞美尼亞總統薩基斯揚（Armen Sarkisyan）近日回應《塔斯社》提問時表示，亞美尼亞會支持「任何」有可能帶來停火結果的倡議，包含由明斯克小組共同主席國派人員拜訪未受承認的納卡共和國首都在內。他說，「我們歡迎任何能帶來停火的點子，包含讓明斯克小組共同主席國成員拜訪斯捷潘奈克特（Stepanakert）在內，不過這需要由共同主席國來發起」。

    《塔斯社》指出，薩基斯揚強調，共同主席國在談判過程中有重大影響力，並補充提到，俄羅斯會是第1名，因為他與參與衝突的利益關係者有維持良好關係。據了解，納卡區衝突至今已造成數百人傷亡，亞美尼亞總理先前直指亞塞拜然與土耳其根本就是要種族清洗，恢復土耳其帝國，而亞塞拜然方面（7日）則公佈平民傷亡數據，稱衝突迄今亞塞拜然已有28名平民喪生，144人受傷。

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