為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    《即時說新聞》美國選戰聚焦環保 川普為何執意退出巴黎協定？

    川普在第一場總統大選辯論中表示他無意重返《巴黎協定》。（路透社）

    川普在第一場總統大選辯論中表示他無意重返《巴黎協定》。（路透社）

    2020/10/08 17:17

    〔影音新聞／綜合報導〕2020美國總統大選第一場辯論中，環保是雙方攻防的議題之一。辯論主持人華勒斯特別提問川普，退出《巴黎協定》後對於減少汙染將有什麼作為？川普只回答美國目前減碳的表現非常棒，他把部分汙染歸咎到加州近年頻傳的大規模野火，還有州政府管理森林不力，不願重返《巴黎協定》。2017年川普宣布退出《巴黎協定》，2019年正式通知聯合國，讓美國成為唯一退出協定的國家。

    《巴黎協定》中規定締約國必須共同讓全球升溫小於攝氏2度，並致力限制在1.5度內，各國得制定減少溫室氣體排放的目標。已開發國家必須提供綠色氣候基金，協助開發中國家減緩與調適氣候變遷的衝擊。這項協定不具法律約束力，美國退出協定也不會面臨任何罰則。

    川普讓美國退出《巴黎協定》的主要原因，是協定中必須繳交的綠色氣候基會耗費美國大量經費，前任總統歐巴馬曾宣布會為基金注入三十億美元，而且在任內已投入十億美元，但是川普拒絕履行歐巴馬的承諾，川普表示協定的內容會嚴格限制美國的經濟發展。

    依照美國現在減排的速度，到2025年與2005相比會減少17%的溫室氣體排放，進度遠遠落後原訂的25％。川普上任以來取消歐巴馬時代對汽車和發電廠的碳排放限制，還鼓勵國內投資石化燃料產業，照目前發展看來，美國可能無法達到《巴黎協定》的減排標準。

    美國退出《巴黎協定》，可能會導致其他國家跟進忽視協定內容，事實上大部分的國家都還沒提出看起來十分有效的減碳計畫，世界上的主要經濟體如果沒有實際作為，《巴黎協定》只會流為一張白紙而已。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    打臉川普！高盛：民主黨橫掃大選將帶來更快的經濟復甦
    2020/10/07 10:44

    打臉川普！高盛：民主黨橫掃大選將帶來更快的經濟復甦
    美總統大選不夠看？分析師：兩黨爭參院主導權對股市更為關鍵
    2020/10/06 15:25

    美總統大選不夠看？分析師：兩黨爭參院主導權對股市更為關鍵

    國泰「大樹計畫」累捐2.2億 助20萬學童
    川普確診》路透：若總統候選人死亡 選民仍只能投給川普或拜登
    2020/10/03 13:38

    川普確診》路透：若總統候選人死亡 選民仍只能投給川普或拜登
    美大選辯論》川普打斷拜登73次 CNN主播：像「屎」一樣的秀
    2020/09/30 18:19

    美大選辯論》川普打斷拜登73次 CNN主播：像「屎」一樣的秀

    金九銀十 消費迎錢潮~
    巴黎協定5週年 聯合國宣布12月辦氣候峰會
    2020/09/24 16:56

    巴黎協定5週年 聯合國宣布12月辦氣候峰會
    國際今日熱門
    南韓逃兵藝人返國簽證遭拒控告政府 勝訴後仍被拒擬再興訟
    2020/10/07 17:25

    南韓逃兵藝人返國簽證遭拒控告政府 勝訴後仍被拒擬再興訟

    港反送中示威者獲庇護 律師指加拿大不信任港司法
    2020/10/07 19:22

    港反送中示威者獲庇護 律師指加拿大不信任港司法

    各國厭華派青年飆升！羅冠聰：中國大撒幣大外宣也難扭轉
    2020/10/08 00:40

    各國厭華派青年飆升！羅冠聰：中國大撒幣大外宣也難扭轉

    讓窮學生洗碗換吃飯 餃子的王將出町店將熄燈
    2020/10/07 18:14

    讓窮學生洗碗換吃飯 餃子的王將出町店將熄燈

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播