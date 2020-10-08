《即時說新聞》美國選戰聚焦環保 川普為何執意退出巴黎協定？

川普在第一場總統大選辯論中表示他無意重返《巴黎協定》。（路透社）

2020/10/08 17:17

〔影音新聞／綜合報導〕2020美國總統大選第一場辯論中，環保是雙方攻防的議題之一。辯論主持人華勒斯特別提問川普，退出《巴黎協定》後對於減少汙染將有什麼作為？川普只回答美國目前減碳的表現非常棒，他把部分汙染歸咎到加州近年頻傳的大規模野火，還有州政府管理森林不力，不願重返《巴黎協定》。2017年川普宣布退出《巴黎協定》，2019年正式通知聯合國，讓美國成為唯一退出協定的國家。

《巴黎協定》中規定締約國必須共同讓全球升溫小於攝氏2度，並致力限制在1.5度內，各國得制定減少溫室氣體排放的目標。已開發國家必須提供綠色氣候基金，協助開發中國家減緩與調適氣候變遷的衝擊。這項協定不具法律約束力，美國退出協定也不會面臨任何罰則。

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川普讓美國退出《巴黎協定》的主要原因，是協定中必須繳交的綠色氣候基會耗費美國大量經費，前任總統歐巴馬曾宣布會為基金注入三十億美元，而且在任內已投入十億美元，但是川普拒絕履行歐巴馬的承諾，川普表示協定的內容會嚴格限制美國的經濟發展。

依照美國現在減排的速度，到2025年與2005相比會減少17%的溫室氣體排放，進度遠遠落後原訂的25％。川普上任以來取消歐巴馬時代對汽車和發電廠的碳排放限制，還鼓勵國內投資石化燃料產業，照目前發展看來，美國可能無法達到《巴黎協定》的減排標準。

美國退出《巴黎協定》，可能會導致其他國家跟進忽視協定內容，事實上大部分的國家都還沒提出看起來十分有效的減碳計畫，世界上的主要經濟體如果沒有實際作為，《巴黎協定》只會流為一張白紙而已。

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