川普確診》路透：若總統候選人死亡 選民仍只能投給川普或拜登

美國總統川普確診武漢肺炎，《路透》開始針對最壞情況做出推算，若有美國總統候選人死亡，一般選民還是只能在川普或拜登之間做選擇。（法新社）

2020/10/03 13:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普和夫人梅蘭妮亞確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），由於川普和拜登的2020總統選舉正打得如火如荼，《路透》開始針對最壞情況做出推算，亦即若有美國總統候選人死亡，那麼民眾要怎麼投票，畢竟這種情況幾乎在美國歷史上絕無僅有，結果顯示一般選民還是只能投給川普或拜登。

據《路透》報導，假如總統候選人在11月3日普選投票前去世，民主黨和共和黨都有規定必須要更換候選人，但現在可能來不及了，因為美國的提前投票早就開始，估計已有超過220萬人投票。另外，在武漢肺炎大流行的情況下，郵寄投票也被廣泛採用，目前已有2州的選民收到選票。

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若總統候選人在11月3日普選前去世：只能選川普或拜登

因此，除非美國國會延後11月3日的普選，否則即使有候選人在當天之前死亡，選民仍然必須在選票上的川普和拜登之間進行選擇。那麼，總統大選日期可能會被延後嗎？這是相當不可能的事情，因為即使由共和黨占多數的參議院投票贊成，民主黨占多數的眾議院幾乎肯定會反對，畢竟美國總統選舉從未被推遲。

若總統候選人在12月14日選舉人投票前去世：可能引發法律困境

另外，問題還不僅僅是普選，美國可是有著特殊的總統大選制度「選舉人團」，亦即由選舉人（參眾兩院議員）代表該州投票給總統候選人，在538張選票中至少需要得到270票才能當選，假如真的有候選人於12月14日選舉人團投票當日之前死亡，選舉人還能投給死去的候選人嗎？

就法律層面來看，美國超過一半的州約束選舉人必須要投給該州公民普選支持的人；某些州則允許選舉人想投給誰就投給誰。然而，大多數的州都沒有規定假如候選人死亡該怎麼辦，例如密西根州方面就只要求選舉人投給普選獲勝者；印地安納州則同意選舉人投給政黨推派出的替換人選。

對此，美國喬治華盛頓大學政治管理研究院院長布朗（Lara Brown）認為，一旦發生這種事情，輸掉的政黨可能會鬧上法庭，質疑是否能夠允許選舉人投給替換人選，最高法院將如何處理這樣的爭議是個大問題。不過，加州洛約拉法學院授萊維特（Justin Levitt）表示，如果某個候選人很明顯地贏下選舉，那麼另1個政黨不太可能違抗選民的意願。

若總統候選人在明年1月6日國會確認當選結果前去世：將成為國會難題

另外，在選舉人團投票結束後，必須由國會在明年1月6日確認當選結果，假設候選人在選舉人團投票中勝出，但之後不幸過世，目前尚不清楚國會該如何處理這種情況。

美國憲法第20條修正案規定，假如當選人在總統在就職日之前死亡，則副總統將接任成為總統，但這裡的問題在於，總統候選人是否在選舉人投票就已正式成為「當選人」，還是要在國會確認結果後才正式當選？

目前所知道的是，若美國國會不承認死去候選人的選票，在沒有贏家的狀況下，將由眾議院從得票前3多的候選人選出總統。

若總統候選人在明年1月6日國會確認當選結果後去世：將由副總統接任

依據美國憲法，總統當選人將在1月20日宣誓就職，也就是國會確認選舉結果的2個星期之後，假如當選人期間不幸死亡，則將由副總統當選人於1月20日宣誓就職美國總統。

最接近的案例要回推到1872年

美國上次發生類似的狀況，必須要回到1872年的總統參選人格里利 （Horace Greeley），他在普選幾個星期之後的11月29日去世，按照比例他獲得66張選舉人票，12月選舉人團投票時這些選票分給了他的副手搭檔和得票較少的候選人。

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