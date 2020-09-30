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    美大選辯論》川普打斷拜登73次 CNN主播：像「屎」一樣的秀

    美國大選首場辯論會台北時間今（30）日早上登場，川普（左）插嘴打斷拜登（右）發言73次，主持人華萊士（中，背對鏡頭者）無能為力。（法新社檔案照）

    美國大選首場辯論會台北時間今（30）日早上登場，川普（左）插嘴打斷拜登（右）發言73次，主持人華萊士（中，背對鏡頭者）無能為力。（法新社檔案照）

    2020/09/30 18:19

    〔即時新聞／綜合報導〕美國週二進行首場2020年總統大選電視辯論會，現任總統川普與對手拜登初次對決，卻被美媒形容為「像屎一樣的一場秀」，在90分鐘的辯論會中，川普打斷拜登發言73次，比起2016年打斷希拉蕊的37次暴增近一倍。

    綜合媒體報導，川普、拜登站上辯論台後3分鐘，場面就開始陷入混亂；川普數度打斷對手拜登發言，主持辯論會的資深《福斯新聞》主持人華萊士（Chris Wallace）雖然試圖控場，也無可奈何；拜登到辯論會第18分鐘時終於受不了而反攻，抨擊川普「先生，你可以閉嘴嗎」？

    依照辯論會的流程，川普與拜登應分別答覆主持人提問、不可打斷對手發言，不過，川普卻無視規定，整場辯論會只聽到充斥川普、拜登、華萊士3人的聲音交雜成一團。

    美國《哥倫比亞廣播公司新聞》（CBS News）統計，川普在90分鐘的辯論會共打斷拜登發言73次，比起2016年打斷希拉蕊的37次多出近一倍；不過，川普也指控拜登打斷他發言。

    美國《有線電視新聞網》（CNN）知名主持人達娜·巴什（Dana Bash）直截了當地說，這場辯論會是「像屎一樣的一場秀（That was a shit-show）」；《華盛頓郵報》（The Washington Post）、《英國廣播公司》（BBC）、《澳洲廣播公司》（ABC）都形容這場辯論會相當「混亂」，網路上也有不少評論認為華萊士控場不力。

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