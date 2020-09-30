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    美大選辯論》川普猛轟拜登次子嗑藥、在中國發大財 拜登氣到跳針

    美國總統大選首場辯論過程中相當混亂，美國總統川普及競爭對手拜登多次打斷對方陳述，火藥味十足。（美聯社）

    美國總統大選首場辯論過程中相當混亂，美國總統川普及競爭對手拜登多次打斷對方陳述，火藥味十足。（美聯社）

    2020/09/30 12:37

    〔即時新聞／綜合報導〕2020年美國總統競選辯論會在台灣時間今天上午9時舉行，現任總統川普與前副總統、民主黨候選人拜登針鋒相對，當拜登再提川普私下曾以「魯蛇」、「傻子」等字眼侮辱美軍，並強調自己有個令人驕傲、曾自願至伊拉克前線的長子波伊（Beau Biden）時，川普大砲猛轟拜登次子杭特（Hunter Biden），「我只知道你有個嗑藥、被軍隊除役，靠爸在烏克蘭、中國、俄羅斯發大財的兒子」，讓拜登氣到跳針。

    綜合外媒報導，拜登在辯論中再提川普曾私下以「魯蛇」、「傻子」等字眼侮辱一戰美軍陣亡將士一事，並提起自己已故、曾自願至伊拉克前線服役的長子波伊，欲踩川普痛點，當他還沒說完自己對他感到多麼驕傲，就被川普打斷，「我不知道波伊，我只知道杭特」，猛轟杭特因服用古柯鹼被軍隊不光榮除役，又指控杭特在拜登擔任歐巴馬副手時，才「靠爸」找到工作，並因此在烏克蘭、中國、俄羅斯「發大財」，又嗆「他沒有工作就發大財了咧」。

    拜登氣到跳針打斷川普的話，強調自己的兒子沒有做違法的事，並說杭特和很多美國民眾一樣，有藥物成癮問題，但他已經戒除了，自己對他感到很驕傲。不過川普又提起美國參議員27日報告，杭特從莫斯科市長夫人、俄國女性首富巴圖琳娜（Elena Baturina）那裡收到350萬美元一事，打亂拜登節奏，讓拜登怒說「真的很難跟這個小丑溝通」、「如果要聊川普家族的事情，可以說一整個晚上」。

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