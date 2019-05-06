拜登兒子 傳投資監控維族APP

2019-05-06

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國前副總統拜登上月宣布投入民主黨二○二○年總統初選，聲勢看好，但以調查報導為主的美國新聞網站「攔截」（The Intercept）披露，拜登四十九歲的次子杭特（Hunter Biden，見圖，美聯社檔案照）投資中國政府用於監視新疆穆斯林的智慧型手機應用程式（APP）。「人權觀察組織」（ＨＲＷ）甫於一日表示，在檢視其取得的中國「一體化聯合作戰平台」（IJOP）程式後發現，該APP有助於當局標記「可疑人物」，可能藉此限制其出境，甚至關進所謂的「再教育營」。

據報導杭特在中國的投資公司「渤海華美基金」（ＢＨＲ），二○一七年投資新創公司「曠視科技」旗下的臉部辨識平台「Face++」。中國首富馬雲創辦的「阿里巴巴控股」也投資曠視。前述與一體化平台連結的App，主要便是仰賴Face++提供的人臉辨識軟體。中國執法當局可藉由該APP取得新疆穆斯林從事的宗教活動，或交叉比對雙證件上的相片。不過，曠視否認與新疆的大規模監控系統有任何關係。

中國銀行旗下公司挹注10億美元

杭特在俄羅斯入侵烏克蘭東部之際，成為烏國天然氣公司「布瑞斯瑪控股」（Burisma Holdings）的董事會成員，據稱在烏國調查布瑞斯瑪是否涉及貪腐行為時，拜登曾威脅烏國總統解僱負責調查的檢察官。為了在美、中兩國收購或投資各種產業，ＢＨＲ的資金網絡也讓杭特與中國的政商要人「走得很近」。

據報導，杭特和美國前國務卿凱瑞（John Kerry）的繼子海因茨（Christopher Heinz）合創ＢＨＲ，資金來源是中國國有銀行之一的「中國銀行」旗下國際子公司的十億美元融資，ＢＨＲ也和官方背景的「海航集團」旗下子公司為合作夥伴。「攔截」過去曾報導，海航集團積極結交美國官員，包括前美國駐中國大使駱家輝、前佛羅里達州州長傑伯．布希及前總統柯林頓等。

拜登稱中國非對手 挨批無敵我意識

另一方面，在黨內初選支持度上暫居首位的拜登，一日則在一場造勢活動上聲稱，中國「不是壞人…他們並不是我們（美國）的競爭對手」，「中國會吃掉我們的午餐？拜託！」這番言論招致黨內、黨外批評，美國政治風險諮詢公司「歐亞集團」總裁布瑞默（Ian Bremmer）指出，拜登的發言反映，他對中國近年來取得的科技進步「完全不了解」，中國已經是美國的最強競爭對手。

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