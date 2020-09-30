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    美大選辯論》川普：拜登任副總統期間抗疫是「災難」

    2020年美國總統競選辯論會在台灣時間今天上午9時舉行，現任總統川普與民主黨候選人拜登展開激烈交鋒。（法新社）

    2020年美國總統競選辯論會在台灣時間今天上午9時舉行，現任總統川普與民主黨候選人拜登展開激烈交鋒。（法新社）

    2020/09/30 10:16

    〔即時新聞／綜合報導〕2020年美國總統競選辯論會在台灣時間今天上午9時舉行，現任總統川普與民主黨候選人拜登就疫情議題展開激烈交鋒，川普指拜登在副總統期間處理H1N1疫情時簡直是「抗疫的災難」，拜登則說當時的死亡數遠不及現在的20萬人。

    《福斯新聞》主持人華勒斯（Chris Wallace）詢問如何處理武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，拜登率先回答說，川普雖然在2月就知道武漢肺炎的嚴重性，但在疫情初期沒有任何的計畫，沒有向美國人民警告這項訊息，而且還讚美中國國家主席習近平，甚至還提出將消毒劑注射入病人體內。

    川普表示，武漢肺炎疫情完全是中國的錯，政府在疫情初期就實施封鎖政策，美國傳染病學權威佛奇（Anthony Fauci）還稱讚他拯救數以千計的人民，很多民主黨的州長也說他的做法非常出色。

    拜登說，如果提早呼籲民眾戴口罩並保持社交距離，死亡人數或可減半，但川普質疑戴口罩能夠減緩疫情傳播；川普說，佛奇不這麼認為，他認為疫苗才是防疫最重要的方法。

    川普還稱，拜登擔任副總統期間，應對H1N1疫情時簡直是「抗疫的災難」（you were a disaster）；拜登則回嗆說，當時H1N1在美死亡人數只有1.4萬，遠不及現在疫情的20萬。

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