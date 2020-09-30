美大選辯論》場面混亂 主持人華勒斯多次制止爭吵

主持人華勒斯多次需要打斷才能讓辯論持續進行。（美聯社）

2020/09/30 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕2020年美國首場總統電視辯論會，於台灣時間週三（30日）上午9點登場，因疫情影響，美國總統川普及競爭對手拜登（Joe Biden）並未握手，辯論過程中火藥味十足，雙方主要都在爭吵，你來我往之間，主持人華勒斯（Chris Wallace）多次需要打斷才能讓辯論持續進行。

兩人的家人也在辯論會開始前幾分鐘到達現場。在辯論一開始，川普多次與主持人華勒斯的爭執，川普在被制止後幾分鐘後，甚至還對拜登說「我在和你辯論不是在跟他（主持人）」。在主持人制止川普時，拜登也在旁邊尷尬地看。

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有幾次川普在攻擊拜登時，拜登對著鏡頭回答問題並批評川普說的內容。拜登甚至一度說「你知道這個小丑在說什麼嗎？」，幾分鐘後他甚至對川普說「你可以閉嘴嗎？」

《華爾街日報》報導指出，川普似乎認為，要讓拜登不安的方法就是要讓他盡可能多說話，不過，如此一來雙方很難進行連貫的討論，拜登也要更努力才能組織攻擊的辯論內容。

《BBC》報導指出，預計川普在這場辯論的主要目的就是擾亂拜登，而在辯論的前幾分鐘，他也的確不斷打斷拜登的談話。辯論仍在進行當中，但是2位候選人愈來愈好鬥，雙方爭吵不休，有觀眾透過推特問主持人華勒斯，是不是能在接受提問的環節，把對方的麥克風關靜音。

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