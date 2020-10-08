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    謠言終結站》網傳川普自稱有「USA護體」 查核中心：錯誤

    網傳圖片為捏造訊息。（圖擷取自查核中心網頁）

    網傳圖片為捏造訊息。（圖擷取自查核中心網頁）

    2020/10/08 16:28

    〔即時新聞／綜合報導〕假消息滿天飛，民眾要小心！近來，網傳「川普說：醫生們從來沒有見過一個人的身體像我這樣，能夠如此迅速地殺死新冠病毒，因為我有USA護體」一事，經查證為「錯誤」訊息。

    社群平台於週二（6日）流傳一張川普談話的圖片，其下方英文字幕訊息宣稱，「川普說：醫生們從來沒有見過一個人的身體像我這樣，能夠如此迅速地殺死新冠病毒，他們檢查了我的DNA，發現那不是DNA，而是USA！」（The doctor said thet're never seen a body kill the coronavirus like my body. They tested my DNA and it' wasn't DNA, It was USA.）。

    對此，「台灣事實查核中心」發布查核報告指出，經查網傳圖片出處為一個經常發布「政治迷因」圖文的推特帳號，該圖片中的原始事件出自美國總統川普於上週日（4日）上傳到推特的談話畫面，談話內容主要為他感染新冠病毒的復原狀況，強調希望能繼續完成選舉活動，並未提到網傳圖片上的發言。綜上所述，該圖字幕為捏造言論，為「錯誤」訊息。

    查核報告找到影片出處，證明傳言為捏造訊息。（圖擷取自查核中心網頁）

    查核報告找到影片出處，證明傳言為捏造訊息。（圖擷取自查核中心網頁）

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