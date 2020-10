謠言終結站》網傳川普自稱有「USA護體」 查核中心：錯誤

網傳圖片為捏造訊息。(圖擷取自查核中心網頁)

〔即時新聞/綜合報導〕假消息滿天飛,民眾要小心!近來,網傳「川普說:醫生們從來沒有見過一個人的身體像我這樣,能夠如此迅速地殺死新冠病毒,因為我有USA護體」一事,經查證為「錯誤」訊息。

社群平台於週二(6日)流傳一張川普談話的圖片,其下方英文字幕訊息宣稱,「川普說:醫生們從來沒有見過一個人的身體像我這樣,能夠如此迅速地殺死新冠病毒,他們檢查了我的DNA,發現那不是DNA,而是USA!」(The doctor said thet're never seen a body kill the coronavirus like my body. They tested my DNA and it' wasn't DNA, It was USA.)。

對此,「台灣事實查核中心」發布查核報告指出,經查網傳圖片出處為一個經常發布「政治迷因」圖文的推特帳號,該圖片中的原始事件出自美國總統川普於上週日(4日)上傳到推特的談話畫面,談話內容主要為他感染新冠病毒的復原狀況,強調希望能繼續完成選舉活動,並未提到網傳圖片上的發言。綜上所述,該圖字幕為捏造言論,為「錯誤」訊息。

查核報告找到影片出處,證明傳言為捏造訊息。(圖擷取自查核中心網頁)

