全員通過！ 日山梨縣議會遞意見書 要求菅義偉「助台加入WHO」

近日山梨縣議會在議會上全員通過「要求政府協助台灣加入WHO（世界衛生組織）」的意見書，該份意見書將會被送至日本首相菅義偉。圖為山梨縣地標富士山。（歐新社）

2020/10/08 14:07

〔即時新聞／綜合報導〕日本山梨縣議會與我國友好，曾在陳菊擔任高雄市長時期，和高雄市議會簽訂友好交流促進備忘錄，近日山梨縣議會更在議會上全員通過「要求政府協助台灣加入WHO（世界衛生組織）」的意見書，該份意見書將會被送至日本首相菅義偉。

《產經新聞》 報導，日本山梨縣議會6日的會議上，通過了「要求政府協助台灣加入WHO」的意見書，文件中提到，基於為了對抗武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），須展開國際合作，因此要求日本政府協助台灣參與WHO。

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據山梨縣議會官網資料顯示，當天會議共有36名縣議員出席，而扣除議長山田一功沒有投票（為求公平），剩下的35名議員全都投下贊成票。

報導中提到，日本共產黨黨魁志位和夫5月就曾發表聲明，希望國際社會能讓台灣參加WHO。

山梨縣議會和我國關係友好，與高雄市議會更是「友好議會」，並於2017年，意即陳菊擔任高雄市長時期，派出時任山梨縣議長白壁賢一，和時任高雄市議長康裕成簽訂「友好交流促進備忘錄」。

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據山梨縣議會官網資料顯示，當天會議共有36名縣議員出席，而扣除議長山田一功為求公平沒有投票，剩下的35名議員全都投下贊成票。（圖取自山梨縣議會官網）

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