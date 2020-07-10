日本超商買到台灣口罩 外國人開心得Po文炫耀

一名在日本工作的外國人近日在推特上表示自己在東京的一家連鎖超商發現台灣製造的口罩，讓他相當開心。（圖擷取自@@jaredadler推特）

2020-07-10 22:15:55

〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，尤其是東京今天（10日）再創下單日新增確診243例最高數字，讓日本人心惶惶。而一名在日本工作的外國人近日在推特上表示自己在東京的一家連鎖超商發現台灣製造的口罩，讓他相當開心，還在文中加上「100分」的符號，讓不少日本網友表示想買。

這位在日本工作的外國男子在自己的推特上PO出自己買口罩的照片，開心表示日本連鎖超商「7-11」賣的口罩是台灣製造，文字後面還加上「100分」，這位外國男子也在推特上透露自己每個禮拜都會到藥妝店或是超商買口罩，但看到的口罩不是沒有牌子的，不然就是中國製造，「從5月至今，我只看到過一次日本製造，這次在7-11看到台灣製造的口罩，真是太好了！」

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網友紛紛詢問是在哪裡買到台灣製造的口罩，這位熱心外國男子表示自己是在東京目黑區的7-11買到，不少網友也稱讚台灣製造的口罩高品質，令人安心，直呼超想買，甚至還有網友在底下留言表示，希望澳洲也能買得到台灣製造的口罩。

7-eleven brand mask are made in taiwan ???? pic.twitter.com/F5kgxDJkxf — Jared Adler （@jaredadler） July 8, 2020

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