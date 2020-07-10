為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本超商買到台灣口罩 外國人開心得Po文炫耀

    一名在日本工作的外國人近日在推特上表示自己在東京的一家連鎖超商發現台灣製造的口罩，讓他相當開心。（圖擷取自@@jaredadler推特）

    一名在日本工作的外國人近日在推特上表示自己在東京的一家連鎖超商發現台灣製造的口罩，讓他相當開心。（圖擷取自@@jaredadler推特）

    2020-07-10 22:15:55

    〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，尤其是東京今天（10日）再創下單日新增確診243例最高數字，讓日本人心惶惶。而一名在日本工作的外國人近日在推特上表示自己在東京的一家連鎖超商發現台灣製造的口罩，讓他相當開心，還在文中加上「100分」的符號，讓不少日本網友表示想買。

    這位在日本工作的外國男子在自己的推特上PO出自己買口罩的照片，開心表示日本連鎖超商「7-11」賣的口罩是台灣製造，文字後面還加上「100分」，這位外國男子也在推特上透露自己每個禮拜都會到藥妝店或是超商買口罩，但看到的口罩不是沒有牌子的，不然就是中國製造，「從5月至今，我只看到過一次日本製造，這次在7-11看到台灣製造的口罩，真是太好了！」

    網友紛紛詢問是在哪裡買到台灣製造的口罩，這位熱心外國男子表示自己是在東京目黑區的7-11買到，不少網友也稱讚台灣製造的口罩高品質，令人安心，直呼超想買，甚至還有網友在底下留言表示，希望澳洲也能買得到台灣製造的口罩。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    安倍口罩沒人要 中國人轉賣「666人民幣」：建議收藏用
    2020-07-04 22:14

    安倍口罩沒人要 中國人轉賣「666人民幣」：建議收藏用
    日染疫女學生在台僅接觸123人 莊人祥︰主要在學校或宿舍活動
    2020-06-29 17:01

    日染疫女學生在台僅接觸123人 莊人祥︰主要在學校或宿舍活動
    早買早知道 房價一定不會跌！！

    早買早知道 房價一定不會跌！！
    肺炎疫情未減口罩需求量增 日本進口額較去年同期增12倍
    2020-06-26 13:07

    肺炎疫情未減口罩需求量增 日本進口額較去年同期增12倍
    台灣口罩禁令將解除 日本鄉民大讚：品質超好趕快爆買！
    2020-05-26 21:19

    台灣口罩禁令將解除 日本鄉民大讚：品質超好趕快爆買！
    「存基金」找科技

    「存基金」找科技
    國際今日熱門
    2020-07-10 00:24

    饕客扼腕！國際自然保護聯盟示警 高級食材松茸列瀕危物種

    2020-07-09 23:56

    首爾市長朴元淳留遺言後失蹤！ 警方深夜已尋獲遺體

    2020-07-09 22:44

    西雅圖市府辦「消除白人優越」培訓 挨批新文化大革命

    2020-07-09 23:19

    愛國美學？香港連卡佛賣34萬「中國國歌包」狂被吐槽

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播