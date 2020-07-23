疫情後最不想哪國人來玩？ 近9成日本人狂喊：中國
〔即時新聞／綜合報導〕日本政府22日宣布將與台灣等12國針對商務人士往來，展開境管鬆綁措施協商，就有日本網友發起投票，「如果疫情之後，最不想要哪一國的人來玩？」結果有近9成的日本網友回答「中國」，這個答案也讓中國網友相當不滿，回嗆「不想我們來還要我們的錢？」
一名日本網友日前在推特貼文表示，「我是想問大家一個問題，如果在疫情大爆發結束之後，最不希望來的訪日旅客會是？」其中選項包含美國、台灣、中國以及其他（國家），最終有2萬1048人投票，結果有89.5％的日本網友都選擇中國。
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不少中國網友對這項結果相當不滿，玻璃心碎滿地回嗆「說個笑話，中日友好」、「這本來就是針對中國，惡意滿滿的投票，不用看結果就知道了」、「一定要打破日本人的虛偽面具」、「如果有韓國的話，就不會是咱們了吧」、「不想我們來還要我們的錢？」
台灣網友則笑說，「台灣跟中國是分開的，日本人都了解啦」、「怎麼沒看到中國網友說台灣不是國家哈哈」、「好意外喔，看來我們跟中國有別喔 XD 」。
針對日本宣布將與台灣等12國針對商務人士往來，展開境管鬆綁措施協商，外交部表示誠摯歡迎，也說日本此舉彰顯對台灣防疫成就的高度肯定，外交部將儘速與日方就相關規定進行討論，盼早日促成本案。
皆さんに質問です。— こたママ kotamama （@kotamama318） July 16, 2020
パンデミック終息後、
どこから訪日者が一番「来てほしく『ない』」ですか？
リツイートで拡散にもご協力お願いします。
（間違え申告が多かったので仕切り直しました。）