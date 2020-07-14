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    武漢肺炎》香港迪士尼重新閉園 東京、佛州、上海園區情況大不同

    香港迪士尼將於明日起重新閉園，以配合防疫。（美聯社）

    香港迪士尼將於明日起重新閉園，以配合防疫。（美聯社）

    2020-07-14 14:08:09

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響全球，香港境內面臨第三波疫情衝擊，港府於昨晚宣布一系列防疫規定，其中也要求港內兩大樂園──香港迪士尼及香港海洋公園暫時停止營業。對此，香港迪士尼已於13日宣布15日起暫時閉園，距重新開園不到一個月；另，同在亞洲的東京迪士尼預計於7月重啟，而美國佛州疫情嚴峻，奧蘭多迪士尼樂園卻仍恢復堅持恢復營業，未來對防疫有何影響，尚待觀察。

    根據《路透》報導，迪士尼發言人表示，因應港府及衛生當局防疫規定，將於明日起暫時關閉香港迪士尼樂園；遊樂園部分外，香港迪士尼樂園酒店仍將持續營業，但服務方面有所調整，迪士尼強調，防疫作業方面也有加強。

    港內疫情爆發後，迪士尼即宣布暫時閉園防疫，6月18日時宣布重新恢復營業，然而第三波疫情來襲，重新開園不到一個月，香港迪士尼只得再度暫時停止營業。

    同在亞洲的還有日本東京迪士尼及中國上海迪士尼；配合防疫，東京迪士尼也在疫情中宣布暫時閉園，目前暫定於7月重啟，但入園須配合量體溫等防疫作業。曾經人山人海的夢幻樂園在長時間閉園下雜草叢生，園區內目前一副「末日」景象，讓相關照片在推特上廣為流傳，同時也帶動日本網友對東京迪士尼樂園開園的討論潮。

    上海迪士尼在5月11日開園，為世界首個重新開園的迪士尼園區，目前入園須配合量體溫、戴口罩等防疫作業，營業內容同時還有人數管制、取消迪士尼明星合照、遊行表演與夜間煙火秀等更動。

    2日前，美國佛州奧蘭多的迪士尼樂園甫恢復營業，當地迪士尼園區為全球最大園區，為該州超高人氣旅遊景點之一；然而，美國疫情數字至今居高不下，佛州更是美國疫情重症區，奧蘭多迪士尼樂園所在的橘郡（Orange County）病例數則為佛州境內第5高，已累計達到1萬8624例，開園後將對防疫造成何種影響，尚待觀察。

    儘管迪士尼部分園區已重新開園，提醒國人，包含日本、美國等全球多國在內，疫情狀況皆不容樂觀，國人近期如有旅外觀光旅遊行程，應適當延後出遊日期，以策安全。

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