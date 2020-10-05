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    美駐中大使離任 林俊憲：中國快斷交展現戰狼決心

    美國駐華大使布蘭斯塔德（右）4日離任返回美國，立委林俊憲諷刺說，建議中國趕快與美國斷交，藉此展現戰狼對抗到底的決心。（路透資料照）

    美國駐華大使布蘭斯塔德（右）4日離任返回美國，立委林俊憲諷刺說，建議中國趕快與美國斷交，藉此展現戰狼對抗到底的決心。（路透資料照）

    2020/10/05 23:38

    〔即時新聞／綜合報導〕美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）4日離任返回美國；立委林俊憲今天諷刺地「建議」中國，「趕快宣布與美國斷交」，藉此展現「戰狼」跟「美帝」對抗到底的決心。

    《法廣》今日報導指出，布蘭斯塔德與其夫人4日返回美國，他在3年前曾希望利用與習近平的交情，強化美中關係，沒想到9月中突然宣布將在10月離任，中國外交部僅回應「不知道他要辭職回國」。

    林俊憲在臉書指出，美國駐中國大使昨天悄悄離任，其實消息早在9月就傳出來，「但直到今天美國都還沒有宣布繼任人選，換句話說，兩國目前已經進入『實質斷交』狀態，不派任大使，等於美國關上聯絡窗口，不願再與中國溝通」。

    林俊憲續稱，布蘭德斯塔其實對中國相當友善，「在美中關係最惡劣的這幾年，仍然試圖改善兩國關係。但是中國毫不領情，堂堂美國大使寫的文章居然被人民日報拒登，成為他辭職最後的導火線。中國親手逼走了少數還對自己友善的美國官員，加速兩國關係惡化」。

    林俊憲表示，美國總統川普（Donald Trump）前幾天確診，中國官媒《環球時報》總編胡錫進幸災樂禍的言論被轉成英文流傳到推特上，引起美國人巨大的憤怒，「因為不管他們是否支持川普，他都是美國總統，羞辱川普，等於羞辱美國這個國家。照這個情勢看來，只要還在川普任內，美國很可能再也不會派任大使了」。

    林俊憲笑說：「既然中國這麼不想維持與美國的關係，現在的情勢跟斷交也沒什麼兩樣，我建議習近平：不如趕快宣布與美國正式斷交吧！還可以藉此鼓舞國內戰狼的士氣，展現跟「美帝」對抗到底的決心！」

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