美駐中大使走人 法媒爆：解釋美國立場文章遭人民日報拒登

美國駐中大使布蘭斯塔德10月4日離任返美。（美聯）

2020/10/05 08:37

〔即時新聞／綜合報導〕美中關係惡化，連美國駐中國大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）在昨天離任，登上飛機返回美國，離任之際，布蘭斯塔德口不出惡言，只是溫情「後會有期」，法媒卻爆料，他撰寫一篇解釋美國對中國政策的文章，遭到人民日報拒發，成為他辭職走人的最後一根稻草，讓事先毫不知情的中國外交部嚇一跳。

綜合媒體報導，布蘭斯德塔駐中國三年多，偏偏這三年美中關係急遽惡化，期間，他努力要緩和這種關係，但顯然徒勞無功。昨天，他和夫人返回美國，他表示，將會加入川普陣營進行輔選。

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《法廣》報導，布蘭斯塔德在駐中期間結交很多中國友人，尤其幫助了一些遭到中國侵犯人權人士及其家屬，也邀請被中國社交網絡禁言的人士到大使館做客，這些中國友人有律師、學者、文化界人士、及民間人士等，在他離任之際，獲得多位受過他幫助人士，紛紛網上向他送溫情。

相對於中國民間的溫情，中共政府卻是無情回應，法廣爆料，布蘭斯塔德是在9月中突然宣佈將於10月離任，中國外交部的回應是「不告道他要辭職回國」，甚至，「連一篇自己撰寫的解釋美國對華政策的文章都遭『人民日報』拒發，也許，是該走的時候了？」

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