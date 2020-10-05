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    川普確診》先祝福再開酸？ 華春瑩：盼美國人有同樣待遇

    中國外交部發言人華春瑩（見圖）4日晚間推文酸說，「希望所有的美國患者，都能得到像總統（川普）一樣最好的治療待遇」。（美聯社資料照）

    中國外交部發言人華春瑩（見圖）4日晚間推文酸說，「希望所有的美國患者，都能得到像總統（川普）一樣最好的治療待遇」。（美聯社資料照）

    2020/10/05 16:58

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）震驚全球，目前在華特里德國家醫療中心（Walter Reed National Medical Center）接受治療。對此，中國外交部發言人華春瑩4日晚間推文稱，「希望所有的美國患者，都能得到像總統一樣最好的治療待遇」。

    確診武漢肺炎並入院治療的川普，目前入住馬里蘭州華特里德國家軍事醫學中心，3日晚間透過「推特」發佈影片報平安，強調目前感覺不錯，但未來幾天是關鍵。白宮醫療團隊經過討論，決定以類固醇「地塞米松」（Dexamethasone，簡稱DXMS）抑制川普的發炎症狀，預估川普最快可能在當地時間5日出院。

    而華春瑩2日晚間先在推特發文表示，「很遺憾得知美國總統和第一夫人檢測呈陽性，希望他們都能夠盡快康復，保持健康」，但4日晚間她卻發文稱，「3日美國報告了47000例武漢肺炎確診病例和600例死亡病例。這些病人面對的苦難令人心痛，衷心希望所有美國患者，都能像總統一樣得到『最好的』治療待遇。」

    留言下方有人力挺華春瑩的言論，但也有不少網友痛批，「黃鼠狼給雞拜年了啊」、「中國病毒」、「我覺得這話就說得有問題，總統和普通人怎麼可能一樣」、「真希望中國老百姓的治療待遇能和老幹部一樣啊」、「大躍進死了4千萬，你可以慢慢心痛」。

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