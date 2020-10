川普確診》先祝福再開酸？ 華春瑩：盼美國人有同樣待遇

2020/10/05 16:58

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普確診武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)震驚全球,目前在華特里德國家醫療中心(Walter Reed National Medical Center)接受治療。對此,中國外交部發言人華春瑩4日晚間推文稱,「希望所有的美國患者,都能得到像總統一樣最好的治療待遇」。

確診武漢肺炎並入院治療的川普,目前入住馬里蘭州華特里德國家軍事醫學中心,3日晚間透過「推特」發佈影片報平安,強調目前感覺不錯,但未來幾天是關鍵。白宮醫療團隊經過討論,決定以類固醇「地塞米松」(Dexamethasone,簡稱DXMS)抑制川普的發炎症狀,預估川普最快可能在當地時間5日出院。

而華春瑩2日晚間先在推特發文表示,「很遺憾得知美國總統和第一夫人檢測呈陽性,希望他們都能夠盡快康復,保持健康」,但4日晚間她卻發文稱,「3日美國報告了47000例武漢肺炎確診病例和600例死亡病例。這些病人面對的苦難令人心痛,衷心希望所有美國患者,都能像總統一樣得到『最好的』治療待遇。」

留言下方有人力挺華春瑩的言論,但也有不少網友痛批,「黃鼠狼給雞拜年了啊」、「中國病毒」、「我覺得這話就說得有問題,總統和普通人怎麼可能一樣」、「真希望中國老百姓的治療待遇能和老幹部一樣啊」、「大躍進死了4千萬,你可以慢慢心痛」。

Yesterday #US reported over 47,000 #COVID19 cases and 600 deaths. Feeling heartbroken for the ongoing hardship of these patients. Sincerely hope all of them can receive the same "finest" treatment and care as the #President.