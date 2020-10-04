中共內鬥白熱化！紅二代批習近平：步毛澤東後塵

2020/10/05 00:46

〔即時新聞／綜合報導〕中共中紀委2日宣布，前中央巡視組副部級巡視專員董宏涉嫌嚴重違紀違法被查，董宏曾任中共元老薄一波秘書，也長期屬於中國國家副主席王岐山麾下，落馬消息引發外界揣測黨內爭鬥白熱化，中共元老李銳女兒、紅二代李南央直言，「習近平步毛澤東後塵」。

根據《自由亞洲電台》報導，王岐山舊部董宏落馬之前，與王岐山關係密切的紅二代地產大亨任志強，因撰文轟習近平是「剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑」，9月22日被北京市第二中級人民法院用挪用公款罪、國有公司人員濫用職權罪、貪污罪、受賄罪，判刑18年，有分析顯示，習近平殺雞儆猴，警告他人勿挑戰其地位。

中共元老李銳生前為毛澤東秘書，李銳的女兒李南央表示，中共黨內現在只敢以習近平為首，任志強被判刑的案例已經表明：「王岐山為了自保，誰都可以犧牲。」習近平會不會動王岐山無足輕重，王岐山的位置對「改革」不具重要性，也不會擔保任何人安全，「王岐山為了保自己，他可以把所有人都拋下去。」

李南央說：「王岐山本來可以對習近平有所影響的，但他沒有，就證明他一開始就選擇自保。」依目前發展態勢來看，「習近平步毛澤東後塵」，中共的制度若繼續畸形，包括習近平在內，沒有人會真正安全，習身旁現在全是馬屁精，「他（習）越整，整到最後，就跟毛澤東一樣，晚上自己睡不著覺，每天晚上、夜夜都要問幾遍，院子的門關好了沒有。」

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