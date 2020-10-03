劍指王岐山？繼任志強後大管家董宏也落馬 習王關係引揣測

中共中紀委2日宣布，前中央巡視組副部級巡視專員董宏涉嫌嚴重違紀違法被查。由於董宏曾任中共元老薄一波秘書，且長期追隨中國國家副主席王岐山（見圖），董宏的落馬引發外界揣測。（路透資料照）

2020/10/03 15:12

〔中央社〕中共中紀委2日宣布，前中央巡視組副部級巡視專員董宏涉嫌嚴重違紀違法被查。由於董宏曾任中共元老薄一波秘書，且長期追隨中國國家副主席王岐山，董宏的落馬引發外界揣測。

根據中共中紀委、中國國家監察委官網的公告，董宏目前正接受中紀委、國家監察委的紀律審查和監察調查。

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董宏1953年生，滿族、遼寧省海城市人，擁有研究生學歷，1983年參加工作，歷任中共中顧委秘書、研究室副主任，也是時任中顧委常務副主任薄一波的秘書。1992年首度調往廣東擔任佛山市長助理，翌年調回北京任其他職務。

1998年起，董宏再度調往廣東，出任省發展研究中心副主任、主任，即開始一路追隨時任廣東省副省長的王岐山在各地任職，先後擔任廣東省政府副秘書長、國務院經濟體制改革辦公室產業司長、中共海南省委副秘書長、北京市政府副秘書長，被視為王岐山的「大管家」。

2006年，董宏升任中共中央文獻研究室副主任，暫時離開王岐山。但王岐山2012年出任中紀委書記後，曾出任中央巡視組組長，前往復旦大學、江蘇省等地執行巡視工作；2017年7月，已轉任中共中央辦公廳調研室組長的董宏，再度以中央巡視組組長身分與王岐山等人參加紀檢工作。

王岐山擔任中紀委書記期間，被視為中共總書記習近平反腐的得力助手，甚至有政治結盟、「習王體制」之說。2017年10月中共19大後雖屆齡卸任中共政治局常委及中紀委書記，但仍能以普通黨員身分轉任國家副主席，政治能量可見一斑。

此後，王岐山並未如外界預期，在政壇扮演重要角色，更公開自承如今「只是協助主席做一點禮儀性外交」，習、王關係趨於疏遠甚至出現裂痕的傳言，不脛而走。加上與王岐山關係密切的退休地產商任志強因言獲罪，被重判18年徒刑，使董宏的落馬再度引發聯想。

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