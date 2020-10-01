擠淚？ 習近平出席「烈士紀念日」猛眨眼

中共總書記習近平出席「烈士紀念日」活動，默哀時不斷猛眨眼睛、哭不出來。（圖取自央視微博）

2020/10/01 00:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國今（1日）起慶祝「十一國慶」放假一週，中共總書記習近平9月30日出席「烈士紀念日」活動，紀念中共建國的「人民英雄」，卻被發現在默哀時猛眨眼睛，在他後方的1名與會人士還不斷把玩手中祭祀用的菊花。

根據中國官媒《央視》報導，10月1日為中共訂定的「國慶日」，9月30日則是「烈士紀念日」，中共人大在2014年8月31日通過決議，規定在9月30日當天要舉行公祭烈士活動，並向烈士墓敬獻鮮花，同時在網路上展開紀念烈士相關活動，還必須關懷、慰問烈士家屬。

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中國領導人習近平9月30日率領李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等中共大官，以及人民解放軍各級將領前往天安門廣場，向幫助中共建國的「人民英雄」致敬花籃，一群人面對「人民英雄紀念碑」，聽聞儀隊奏樂，以及兒童組成的合唱團高唱紀念歌曲。

而在司儀、北京市委書記蔡奇高喊默哀後，習近平與眾人將頭低下，中國官媒《央視》對習的面部表情進行特寫，只見他不斷地猛烈眨眼，似乎是想擠出眼淚但沒有成功，畫面接著帶到後方的與會人士，大家手裡都拿著白色、黃色的菊花，但其中1人竟不斷轉動、把玩手上的花朵，在默哀隊伍中相當顯眼。

參加默哀的1名男子竟不斷轉動、把玩手上的花朵，在默哀隊伍中相當顯眼。（圖取自央視微博）

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