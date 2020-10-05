川普展現活力給「驚喜！」 搭車繞醫院向川粉揮手致意

2020/10/05 06:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），住進沃爾特里德國家軍事醫療中心，而川普在美東時間週日在推特上傳影片，表示他在確診期間對武漢肺炎的認識學到很多，並稱他會給眾人「一個驚喜」，而這個「驚喜」就是川普在稍早則是搭乘車輛駛過醫療中心附近的街道，向周邊的支持者揮手致意。

川普在影片中再次感謝醫療中心的醫護人員，並表示醫師的報告結果不錯，而他會給沃爾特里德外的支持者們一個小驚喜，「我不跟任何人說，只跟你們說，我將要來一個小小的驚喜探訪」。

川普在影片中提到，自從他確診之後，便展開一段「非常有趣的旅程」，他從武漢肺炎中學到很多。川普將確診武漢肺炎比喻為「學校」，並說：「我透過真的『去上學』而學到很多，這是一個真正的學校，不是那種『我們來唸書吧』的學校，我會讓你知道這是一件非常有趣的事。同時我們愛美國，也熱愛現在正發生的事。」

而川普稍早也進行了他的「驚喜探訪」，搭乘車輛到沃爾特里德醫療中心外的街道上，川普在密閉車內戴著口罩向數十名支持者揮手、比讚致意，許多支持者看到川普現身也都興喜若狂，在經過短暫的「驚喜探訪」後，目前川普已經回到醫療中心內。

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