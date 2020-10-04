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    川普確診》醫師曝驚人恢復速度 川普最快週一出院

    2020/10/05 00:26
    川普（見圖）目前仍在馬里蘭州的軍事醫療中心，預計最快週一可以出院。（美聯社）

    川普（見圖）目前仍在馬里蘭州的軍事醫療中心，預計最快週一可以出院。（美聯社）

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）美國時間4日中午（台灣時間5日午夜）指出，他當天下午與美國參謀長聯席會議主席密利（Mark Milley）、國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）將向總統川普簡報；沃爾特里德國家軍事醫療中心（Walter Reed National Military Medical Center）的醫師也證實，川普已施用第二劑瑞德西韋，最快預計週一出院。

    根據美國《CBS新聞》報導，歐布萊恩說，「我今天（4日）早上來到白宮之前曾與參謀長進行交談，他說總統康復得很好，不意外地想回家」，「川普一直在看電視，一直在工作，想回到美國民眾那奮鬥。今天下午我將與密利將軍、龐皮歐國務卿一起向川普作簡報，我們計劃向他報告外交政策和國家安全議題，我們會白宮，川普會醫療中心。」

    醫師康利（右）指出，川普有服用人工合成的皮質類固醇——地塞米松（dexamethasone）。（美聯社）

    醫師康利（右）指出，川普有服用人工合成的皮質類固醇——地塞米松（dexamethasone）。（美聯社）

    美國《有線電視新聞網》（CNN）報導川普的醫師肖恩·康利（Sean Conley）指出，川普武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病況正在持續改善，但與所有的疾病一樣，「經常起伏不定」；他說，「在生病期間，總統經歷了兩次短暫的血氧飽和度下降」，但川普堅持不吸純氧，大約1分鐘後，血氧濃度再度上升至95%以上。康利透露，川普有服用人工合成的皮質類固醇——地塞米松（dexamethasone）。

    醫師布萊恩．加里波第（中）表示，川普已施用第二劑瑞德西韋，精神狀況良好。（法新社）

    醫師布萊恩．加里波第（中）表示，川普已施用第二劑瑞德西韋，精神狀況良好。（法新社）

    川普醫療團隊的成員、醫師布萊恩．加里波第（Brian Garibaldi）說，川普已經施用了第二劑瑞德西韋，精神狀況良好，「我們今天的計劃是讓他正常吃飯、喝水、下床」，「如果他繼續維持今天的狀態和感覺，我們希望讓他早日出院回到白宮，他可以在那裏繼續療程。」

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