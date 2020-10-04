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    美智庫最新民調川普1％領先拜登 另份民調反拉大兩人差距

    2020/10/04 22:45
    曾經預測川普2016年勝選的智庫釋出民調顯示，川普染疫後以1％領先拜登。（美聯社檔案照）

    曾經預測川普2016年勝選的智庫釋出民調顯示，川普染疫後以1％領先拜登。（美聯社檔案照）

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普2日確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），當天川普與民主黨拜登的勝率賭盤發生明顯變化，不過，曾預測英國脫歐、以及川普在2016年勝選的智庫「民主研究所」公布的最新民調顯示，川普支持度46%，勝過民主黨對手拜登（Joe Biden）。

    路透民調：拜登領先川普10%

    另一份《路透》與益普索（Reuters/Ipsos poll）民調顯示，預計在11月3日選舉中投票的成年人中，51％的人支持拜登，而41％的人表示支持川普，另有4％的人選擇第三方候選人，另有4％的人表示不確定。大多數的受訪者認為，如果川普更認真地對待這種病毒，本可以避免感染。

    路透民調顯示，拜登民調勝過川普。（法新社檔案照）

    路透民調顯示，拜登民調勝過川普。（法新社檔案照）

    英國《每日快報》旗下的《星期天快報》報導指出，在川普與妻子梅蘭妮亞確診後完成的一份民意調查顯示，川普仍然獲得領先，贏得46％的民眾支持，而民主黨競爭對手拜登則為45％。有68%受訪民眾認為，川普得病不影響他們投票，19%的人說他們「更有可能」支持川普，13%的選民認為「不太可能」支持川普。

    此外，幾乎三分之二的受訪者表示了對川普的同情和關注，另外三分之一的人認為川普染病是「業力引爆」，這表明美國投票意向目前存在分歧；重要的是，川普在關鍵搖擺州，如佛州、愛荷華州、密西根州、明尼蘇達州、賓夕法尼亞州和威斯康辛州的領先優勢，仍然保持領先4%左右，以47％支持度贏過拜登的43%。

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