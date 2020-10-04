川普確診》美智庫最新民調 6大搖擺州川普領先

美國總統川普（左）與民主黨總統候選人拜登（右），將在1個月後的大選一較高下。（法新社）

2020/10/04 22:06

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-9）後，競選活動被迫停擺，普遍不看好其選情。然而，在華府和倫敦均有設點的智庫「民主研究所」（Democracy Institute），與英國「週日快報」（Sunday Express）在川普染疫後進行的最新民調顯示，川普在6大搖擺州的民調領先拜登4個百分點，最終可望拿下320張選舉人票，打敗取得218張選舉人票的拜登。

據週日快報4日報導，曾成功預測英國脫歐及川普2016年當選的「民主研究所」，針對美國總統大選的最新調查結果顯示，川普的全國支持率為46％，拜登為45％，領先幅度較上月下滑2％。值得注意的是，在佛羅里達、愛荷華、密西根、明尼蘇達、賓夕法尼亞和威斯康辛等6大搖擺州，川普平均支持率達47％，領先拜登的43％，雙方差距維持不變。

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針對川普確診，68％選民表示不會影響其投票意向，且有19％稱更有可能投給川普，13％則傾向不投給他。另有3分之2選民對川普抱持同情和關懷，但也有38％認為川普慘遭報應。

該機構指出，他們的調查對象為「有投票意願的選民」（likely voter），並非所有註冊選民。民調也詢問投票意向未定的受訪者，身邊是否有親友打算投給川普，結果77％給予正面回應。另針對川普施政，50％表示認可，48％不認可。

儘管大法官提名、首場總統辯論會引發的爭議沸沸揚揚，但調查指幾乎沒對選情造成影響，反而有32％的美國選民認為，反種族歧視示威暴力化後的「法律和秩序」問題，是其首要考量。在經濟議題上，有7成選民認為美國經濟正在復甦，並有6成信任川普，遠勝拜登的4成。

另外，在白人選民方面，川普和拜登的支持率分別是52％對45％；在非裔方面，僅18％支持川普，78％力挺拜登；至於西語裔方面，川普支持率為40％，拜登為50％。

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