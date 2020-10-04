為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普確診》美智庫最新民調 6大搖擺州川普領先

    美國總統川普（左）與民主黨總統候選人拜登（右），將在1個月後的大選一較高下。（法新社）

    美國總統川普（左）與民主黨總統候選人拜登（右），將在1個月後的大選一較高下。（法新社）

    2020/10/04 22:06

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-9）後，競選活動被迫停擺，普遍不看好其選情。然而，在華府和倫敦均有設點的智庫「民主研究所」（Democracy Institute），與英國「週日快報」（Sunday Express）在川普染疫後進行的最新民調顯示，川普在6大搖擺州的民調領先拜登4個百分點，最終可望拿下320張選舉人票，打敗取得218張選舉人票的拜登。

    週日快報4日報導，曾成功預測英國脫歐及川普2016年當選的「民主研究所」，針對美國總統大選的最新調查結果顯示，川普的全國支持率為46％，拜登為45％，領先幅度較上月下滑2％。值得注意的是，在佛羅里達、愛荷華、密西根、明尼蘇達、賓夕法尼亞和威斯康辛等6大搖擺州，川普平均支持率達47％，領先拜登的43％，雙方差距維持不變。

    針對川普確診，68％選民表示不會影響其投票意向，且有19％稱更有可能投給川普，13％則傾向不投給他。另有3分之2選民對川普抱持同情和關懷，但也有38％認為川普慘遭報應。

    該機構指出，他們的調查對象為「有投票意願的選民」（likely voter），並非所有註冊選民。民調也詢問投票意向未定的受訪者，身邊是否有親友打算投給川普，結果77％給予正面回應。另針對川普施政，50％表示認可，48％不認可。

    儘管大法官提名、首場總統辯論會引發的爭議沸沸揚揚，但調查指幾乎沒對選情造成影響，反而有32％的美國選民認為，反種族歧視示威暴力化後的「法律和秩序」問題，是其首要考量。在經濟議題上，有7成選民認為美國經濟正在復甦，並有6成信任川普，遠勝拜登的4成。

    另外，在白人選民方面，川普和拜登的支持率分別是52％對45％；在非裔方面，僅18％支持川普，78％力挺拜登；至於西語裔方面，川普支持率為40％，拜登為50％。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    川普確診》秀醫院總統套房辦公照！川普推特再發文
    2020/10/04 21:14

    川普確診》秀醫院總統套房辦公照！川普推特再發文
    川普確診》過來人經驗！強森曝川普康復最重要關鍵
    2020/10/04 19:58

    川普確診》過來人經驗！強森曝川普康復最重要關鍵
    川普確診》不願病容被瞧見！CNN爆川普不想住院
    2020/10/04 19:18

    川普確診》不願病容被瞧見！CNN爆川普不想住院
    美國新一輪紓困案有望了？ 川普發推特：完成它！
    2020/10/04 17:10

    美國新一輪紓困案有望了？ 川普發推特：完成它！
    川普確診》奧地利媒體示警︰未來幾週台海、香港局勢危險
    2020/10/04 16:27

    川普確診》奧地利媒體示警︰未來幾週台海、香港局勢危險
    國際今日熱門
    法國恐被分化成「平行社會」 馬克宏：立法迎擊伊斯蘭分離主義
    2020/10/04 22:39

    法國恐被分化成「平行社會」 馬克宏：立法迎擊伊斯蘭分離主義

    俄羅斯聯邦要為我的死負責」 女主編自焚控訴政治迫害
    2020/10/04 00:51

    俄羅斯聯邦要為我的死負責」 女主編自焚控訴政治迫害

    川普確診》 拜登推特發文：我將成為美國全民的總統
    2020/10/03 23:32

    川普確診》 拜登推特發文：我將成為美國全民的總統

    英國實施宵禁防疫 速食店超時4分鐘吞37000元罰單
    2020/10/03 23:18

    英國實施宵禁防疫 速食店超時4分鐘吞37000元罰單

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播