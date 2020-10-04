川普確診》不願病容被瞧見！CNN爆川普不想住院

2020/10/04 19:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普2日確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），當晚住進沃爾特里德國家軍事醫療中心（Walter Reed National Military Medical Center），消息人士指出，川普原本不想住院，幕僚們意識到他不願意顯露出病況。

根據美國《有線電視新聞網》（CNN） 報導，沃爾特里德國家軍事醫療中心位於馬里蘭州比塞大（Bethesda），多名知情人士指出，川普在確診武漢肺炎後已出現症狀，也正在服用實驗性藥物，但他就是不想前往醫院，幕僚們意識到川普不願意顯露出病況的嚴重程度，因此釋出川普為輕症患者的影像。

面對幕僚不斷勸說，川普當時對此表示，如果要他去醫院，他希望被人看到他靠著自己的力量走上直升機，以證明自己仍然有能力繼續工作、仍有能力管理政府，幕僚勸說到最後一刻，直到川普登上「海軍陸戰隊一號 （Marine One）」直升機，換車時還不忘對著窗外的媒體揮手。

2名知情人士透露，白宮高級官員在美國股票、期貨市場休市之後，就打算安排川普離開白宮，以避免無法挽救的暴跌，川普在登機的路上顯得相當疲倦，臉色也有些蒼白，一小段路停下許多次，知情人士說，川普也感到沮喪，因為他無法親自對媒體發表談話，或公開反擊不實言論。

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