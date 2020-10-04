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    川普確診》過來人經驗！強森曝川普康復最重要關鍵

    強森（左）建議川普（右），確診武漢肺炎後，最重要的是聽醫生的話。（法新社檔案照）

    強森（左）建議川普（右），確診武漢肺炎後，最重要的是聽醫生的話。（法新社檔案照）

    2020/10/04 19:58

    〔即時新聞／綜合報導〕英國首相強森（Boris Johnson）今年3月確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）後痊癒，對於美國總統川普10月2日確診，強森公布最重要的康復關鍵：「要聽醫生的話。」

    根據《衛報》美國《有線電視新聞網》報導，曾經罹患武漢肺炎的強森今（4日）接受《英國廣播公司》主持人安德魯·馬爾（Andrew Marr）採訪時說，他確信川普「會沒事的。」強森補充說：「他將得到最好的照顧。」給川普的建議是：「最重要的事情就是聽從醫生的建議。」

    強森認為，當時自己病情與自己的體重有密切關係，他稱自己「太胖了」，強森強調「肥胖」對於武漢肺炎的風險，安德魯·馬爾對此問道：「這是否意味著川普應該要少吃漢堡？」強森對此表示，不會對川普的體重發表任何評論，且英國人的健康也被肥胖問題所威脅，是政府必須處理的問題之一。

    至於傳言指出，強森仍持續受到新型冠狀病毒的影響，強森對此駁斥，「這根本是胡扯，也沒有道理，我比屠夫的狗更健康。」由於屠夫有現成的肉品，因此所飼養的狗會得到充分的餵養，強森以此做比喻，認為自己的健康狀況相當良好。

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