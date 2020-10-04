川普確診》秀醫院總統套房辦公照！川普推特再發文

白宮釋出川普在醫學中心的總統套房工作的畫面，醫院外今天聚集了大批熱情支持者為他打氣。（歐新社）

2020/10/04 21:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普2日確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），當晚住進沃爾特里德國家軍事醫療中心（Walter Reed National Military Medical Center），白宮釋出川普在總統套房內辦公照片，醫院外聚集不少川普支持者搖旗吶喊加油打氣；川普再度於推特發文致謝。

白宮社群媒體公關主任史卡比諾（Dan Scavino）在推特發出影片，大批川普支持者聚集在沃爾特里德國家軍事醫療中心外，透過吹哨子、鳴按喇叭等方式，搖旗吶喊支持川普在2020年美國總統大選中成功連任，現場人數約有數百人至數千人不等，許多川粉車輛臨停在路邊。

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史卡比諾表示：「感謝所有今晚站出來，在沃爾特里德國家軍事醫療中心外支持川普的美國偉大愛國者們，我們將一起共度難關。」就連正在醫院中治療的川普也注意到這段影片，他特地發布推文：「非常感謝你們！」並繼續轉推各界祝他早日康復的推文。

川普轉貼支持者群聚的影片後，又得到不少網友留言「我們愛你」、「多休息並早日康復，美國人做你的後盾」、「祈禱川普和夫人迅速恢復，願上帝保護你們的安全」、「趕快好起來，世界需要你」、「太感動了，哭」。不過，也有網友注意到這些聚集的川普支持者沒戴口罩，提醒應注意防疫措施。

Thank you so much! https://t.co/UL6P5lRjZI — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） October 4, 2020

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大量川普支持者聚集在沃爾特里德國家軍事醫療中心外，透過吹哨子、鳴按喇叭等方式，搖旗吶喊支持川普在2020年美國總統大選中成功連任。（圖取自川普推特）

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