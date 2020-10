川普確診》秀醫院總統套房辦公照！川普推特再發文

2020/10/04 21:14

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普2日確診武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19),當晚住進沃爾特里德國家軍事醫療中心(Walter Reed National Military Medical Center),白宮釋出川普在總統套房內辦公照片,醫院外聚集不少川普支持者搖旗吶喊加油打氣;川普再度於推特發文致謝。

白宮社群媒體公關主任史卡比諾(Dan Scavino)在推特發出影片,大批川普支持者聚集在沃爾特里德國家軍事醫療中心外,透過吹哨子、鳴按喇叭等方式,搖旗吶喊支持川普在2020年美國總統大選中成功連任,現場人數約有數百人至數千人不等,許多川粉車輛臨停在路邊。

史卡比諾表示:「感謝所有今晚站出來,在沃爾特里德國家軍事醫療中心外支持川普的美國偉大愛國者們,我們將一起共度難關。」就連正在醫院中治療的川普也注意到這段影片,他特地發布推文:「非常感謝你們!」並繼續轉推各界祝他早日康復的推文。

川普轉貼支持者群聚的影片後,又得到不少網友留言「我們愛你」、「多休息並早日康復,美國人做你的後盾」、「祈禱川普和夫人迅速恢復,願上帝保護你們的安全」、「趕快好起來,世界需要你」、「太感動了,哭」。不過,也有網友注意到這些聚集的川普支持者沒戴口罩,提醒應注意防疫措施。

Thank you so much! https://t.co/UL6P5lRjZI