為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普確診》秀醫院總統套房辦公照！川普推特再發文

    白宮釋出川普在醫學中心的總統套房工作的畫面，醫院外今天聚集了大批熱情支持者為他打氣。（歐新社）

    白宮釋出川普在醫學中心的總統套房工作的畫面，醫院外今天聚集了大批熱情支持者為他打氣。（歐新社）

    2020/10/04 21:14

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普2日確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），當晚住進沃爾特里德國家軍事醫療中心（Walter Reed National Military Medical Center），白宮釋出川普在總統套房內辦公照片，醫院外聚集不少川普支持者搖旗吶喊加油打氣；川普再度於推特發文致謝。

    白宮社群媒體公關主任史卡比諾（Dan Scavino）在推特發出影片，大批川普支持者聚集在沃爾特里德國家軍事醫療中心外，透過吹哨子、鳴按喇叭等方式，搖旗吶喊支持川普在2020年美國總統大選中成功連任，現場人數約有數百人至數千人不等，許多川粉車輛臨停在路邊。

    史卡比諾表示：「感謝所有今晚站出來，在沃爾特里德國家軍事醫療中心外支持川普的美國偉大愛國者們，我們將一起共度難關。」就連正在醫院中治療的川普也注意到這段影片，他特地發布推文：「非常感謝你們！」並繼續轉推各界祝他早日康復的推文。

    川普轉貼支持者群聚的影片後，又得到不少網友留言「我們愛你」、「多休息並早日康復，美國人做你的後盾」、「祈禱川普和夫人迅速恢復，願上帝保護你們的安全」、「趕快好起來，世界需要你」、「太感動了，哭」。不過，也有網友注意到這些聚集的川普支持者沒戴口罩，提醒應注意防疫措施。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    大量川普支持者聚集在沃爾特里德國家軍事醫療中心外，透過吹哨子、鳴按喇叭等方式，搖旗吶喊支持川普在2020年美國總統大選中成功連任。（圖取自川普推特）

    大量川普支持者聚集在沃爾特里德國家軍事醫療中心外，透過吹哨子、鳴按喇叭等方式，搖旗吶喊支持川普在2020年美國總統大選中成功連任。（圖取自川普推特）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    川普確診》過來人經驗！強森曝川普康復最重要關鍵
    2020/10/04 19:58

    川普確診》過來人經驗！強森曝川普康復最重要關鍵
    川普確診》不願病容被瞧見！CNN爆川普不想住院
    2020/10/04 19:18

    川普確診》不願病容被瞧見！CNN爆川普不想住院
    川普確診》拜登檢驗結果出爐！武漢肺炎陰性反應
    2020/10/03 06:18

    川普確診》拜登檢驗結果出爐！武漢肺炎陰性反應
    川普確診》美國防部長1週檢驗3次 美軍戰力不受影響
    2020/10/03 00:39

    川普確診》美國防部長1週檢驗3次 美軍戰力不受影響
    川普確診》美大選賭盤勝率崩盤 連任期貨一度跳水22％
    2020/10/02 20:33

    川普確診》美大選賭盤勝率崩盤 連任期貨一度跳水22％
    國際今日熱門
    俄羅斯聯邦要為我的死負責」 女主編自焚控訴政治迫害
    2020/10/04 00:51

    俄羅斯聯邦要為我的死負責」 女主編自焚控訴政治迫害

    川普確診》 拜登推特發文：我將成為美國全民的總統
    2020/10/03 23:32

    川普確診》 拜登推特發文：我將成為美國全民的總統

    英國實施宵禁防疫 速食店超時4分鐘吞37000元罰單
    2020/10/03 23:18

    英國實施宵禁防疫 速食店超時4分鐘吞37000元罰單

    川普住進軍醫院總統病房 獨立一區配有特殊設備
    2020/10/03 22:47

    川普住進軍醫院總統病房 獨立一區配有特殊設備

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播