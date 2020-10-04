川普確診》閻麗夢：不除中共就找不到治療方法

閻麗夢接受班農訪問時指出，希望川普早日康復，也強調必須先清除中共，否則沒有辦法找到有效的治療方案。（圖取自秘密翻譯組G-Translators YouTube）

2020/10/05 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普2日確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），逃亡美國的中國病毒學家閻麗夢近日受訪表示，祝福川普早日康復，也強調必須先清除中共，否則沒有辦法找到有效的治療方案。

閻麗夢在「班農戰鬥室」網路節目中說：「我希望川普總統和第一夫人能盡早康復，我想說的是，這個病毒不同於我們以前所知的病毒，由於我們控制病毒、控制疫情大流行的經驗，其實都來自處理自然病毒時累積的知識，但我們從沒有處理過人工病毒，尤其是這種被增強為針對人類攻擊的病毒，所以依照以往的經驗，我們很難制止疫情的的第三波、第四波爆發。」

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閻麗夢表示：「研發有效疫苗也是困難重重，也很難找到適用所有患者的藥物，我們還要面對不斷被重複感染的風險，這就是為什麼我一再告訴大家，如果我們想要研究這個病毒，想針對它有效控制、移除，我們必須先徹底調查這個病毒，只有清除中共才能辦到，否則沒有其他辦法來研究病毒，以及找到有效的治療和預防方案。」

閻麗夢也在《週刊報導》（The Week）提到，「冠狀病毒有很多種，比如MERS（中東呼吸道症候群），我們知道這種病毒是透過駱駝傳染人類」，她說：「永遠都可能有不同種類的人畜共通病毒傳染給人類，但這需要很長的時間，但新型冠狀病毒是有針對性的，用非常精密的方式經過人為加工，在病毒上添加RBM受體，也可稱它為RBD受體，這病毒還被加上furin蛋白酶切入點，都留下了證據。」

閻麗夢提到：「他們還在病毒中修改1種叫做RdRp的基因，目的是想將大家的注意力從舟山蝙蝠病毒上引開，因為RdRp就像目錄索引，石正麗他們通常會透過這種基因追溯病毒的家族族譜，他們將之修改，讓它變得非常獨特，使病毒看起來與被作為根基的病毒更加不同，所以當人們在進行病毒溯源，會無法判斷病毒是來自舟山蝙蝠病毒，但如果研究、檢查舟山蝙蝠病毒的全部基因，你會發現，新冠病毒這些奇怪、獨特的部分，都是出現在石正麗他們出希望它出現的地方，而且還非常具有針對性。」

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