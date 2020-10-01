為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    疑傷中國玻璃心 華為小公主再出庭 不敢戴「MIT口罩」

    疑似戴「MIT」口罩在中國產生不小輿論，孟晚舟29日再出庭改戴沒有鋼印的口罩。（美聯社）

    疑似戴「MIT」口罩在中國產生不小輿論，孟晚舟29日再出庭改戴沒有鋼印的口罩。（美聯社）

    2020/10/01 10:17

    〔即時新聞／綜合報導〕華為集團創辦人任正非女兒、華為集團財務長孟晚舟引渡案，28日在加拿大溫哥華最高法院出庭，有外媒拍到孟晚舟戴著粉紫色口罩，口罩右下角竟印有「Made In Taiwan」字樣，身為中國驕傲的華為公主卻戴台灣國家隊生產的口罩，讓中國網友玻璃心碎，在微博狠批。而孟晚舟疑為避免再傷害中國人民的感情，自29日起便改用沒有「MIT」鋼印的口罩。

    綜合外媒報導，孟晚舟被美國指控涉嫌銀行詐欺，在華為的伊朗業務問題上誤導滙豐銀行，並導致該銀行違反美國制裁法。目前引渡案的審理進入第二階段，孟晚舟的律師團隊指控美方提供給加拿大法院的證據缺失2頁關鍵訊息，是美方故意誤導，試圖讓引渡成立。

    而加拿大司法部則主張，法官應該就「引渡的條件是否充分」來作出裁決和判斷，而不是去判斷美國提出的證據（判斷孟晚舟有罪與否，是美國法院的權責），主審法官荷姆斯（Heather Holmes）沒有就雙方的主張作出裁示。

    另外，孟晚舟疑似因28日現身法庭時，被外媒拍到配戴印有「MIT」鋼印的口罩出庭，被質疑對「中國製造」的品質沒信心，讓中國小粉紅氣炸，而孟晚舟疑為避免再掀中國輿論，自29日起改戴沒有「MIT」鋼印的口罩。

    華為公主孟晚舟30日出庭時也沒有戴上印有「MIT」鋼印的口罩。（法新社）

    華為公主孟晚舟30日出庭時也沒有戴上印有「MIT」鋼印的口罩。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    華為公主戴MIT口罩出庭 小粉紅氣噗噗：中國的不能用嗎？
    2020/09/29 17:46

    華為公主戴MIT口罩出庭 小粉紅氣噗噗：中國的不能用嗎？
    孟晚舟出庭 戴「Made In Taiwan」口罩意外吸睛
    2020/09/29 11:37

    孟晚舟出庭 戴「Made In Taiwan」口罩意外吸睛

    新潤董座：新莊不再是以前的新莊
    稱華為不存在安全威脅 中駐加大使：無證據從事竊密活動
    2020/09/27 10:48

    稱華為不存在安全威脅 中駐加大使：無證據從事竊密活動
    孟晚舟尋求披露機密逮捕文件 遭加拿大法院駁回
    2020/08/26 09:11

    孟晚舟尋求披露機密逮捕文件 遭加拿大法院駁回

    動態抗波動 也能追收
    國際今日熱門
    評中共中央委員會工作條例 鮑彤：鞏固習近平永遠核心地位
    2020/09/30 17:26

    評中共中央委員會工作條例 鮑彤：鞏固習近平永遠核心地位

    美驅逐艦因疫情連續海上值勤208天 創歷史新高紀錄
    2020/09/30 12:04

    美驅逐艦因疫情連續海上值勤208天 創歷史新高紀錄

    多個跨國援助組織爆駐非人員性侵至少51女 淚控「世衛」是最大加害者
    2020/09/30 14:42

    多個跨國援助組織爆駐非人員性侵至少51女 淚控「世衛」是最大加害者

    美大選辯論》川普拜登亂鬥嘴 6大議題吵翻天
    2020/09/30 11:53

    美大選辯論》川普拜登亂鬥嘴 6大議題吵翻天

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播