疑傷中國玻璃心 華為小公主再出庭 不敢戴「MIT口罩」

疑似戴「MIT」口罩在中國產生不小輿論，孟晚舟29日再出庭改戴沒有鋼印的口罩。（美聯社）

2020/10/01 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕華為集團創辦人任正非女兒、華為集團財務長孟晚舟引渡案，28日在加拿大溫哥華最高法院出庭，有外媒拍到孟晚舟戴著粉紫色口罩，口罩右下角竟印有「Made In Taiwan」字樣，身為中國驕傲的華為公主卻戴台灣國家隊生產的口罩，讓中國網友玻璃心碎，在微博狠批。而孟晚舟疑為避免再傷害中國人民的感情，自29日起便改用沒有「MIT」鋼印的口罩。

綜合外媒報導，孟晚舟被美國指控涉嫌銀行詐欺，在華為的伊朗業務問題上誤導滙豐銀行，並導致該銀行違反美國制裁法。目前引渡案的審理進入第二階段，孟晚舟的律師團隊指控美方提供給加拿大法院的證據缺失2頁關鍵訊息，是美方故意誤導，試圖讓引渡成立。

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而加拿大司法部則主張，法官應該就「引渡的條件是否充分」來作出裁決和判斷，而不是去判斷美國提出的證據（判斷孟晚舟有罪與否，是美國法院的權責），主審法官荷姆斯（Heather Holmes）沒有就雙方的主張作出裁示。

另外，孟晚舟疑似因28日現身法庭時，被外媒拍到配戴印有「MIT」鋼印的口罩出庭，被質疑對「中國製造」的品質沒信心，讓中國小粉紅氣炸，而孟晚舟疑為避免再掀中國輿論，自29日起改戴沒有「MIT」鋼印的口罩。

華為公主孟晚舟30日出庭時也沒有戴上印有「MIT」鋼印的口罩。（法新社）

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