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    華為公主戴MIT口罩出庭 小粉紅氣噗噗：中國的不能用嗎？

    華為集團財務長孟晚舟引渡案28日再度於加拿大溫哥華開庭，有眼尖民眾看到孟晚舟現身時戴的口罩，上頭寫的居然是「Made In Taiwan」，引發熱議。（路透，本報合成）

    華為集團財務長孟晚舟引渡案28日再度於加拿大溫哥華開庭，有眼尖民眾看到孟晚舟現身時戴的口罩，上頭寫的居然是「Made In Taiwan」，引發熱議。（路透，本報合成）

    2020/09/29 17:46

    〔即時新聞／綜合報導〕華為集團財務長孟晚舟28日在加拿大溫哥華最高法院出庭，值得一提的是，孟晚舟臉上戴著粉紫色口罩，右下方印著「Made In Taiwan」字樣，意外成為焦點。此舉也讓中國網友玻璃心碎，在微博留言批「大陸（中國）的口罩不能用嗎」？

    48歲的孟晚舟為華為集團創辦人任正非的女兒，她2018年12月在加拿大被捕，因美國指控涉嫌銀行詐欺，在華為的伊朗業務問題上誤導滙豐銀行，並導致該銀行違反美國制裁法。

    孟晚舟28日再度現身法庭，目前引渡案的審理進入第二階段，律師要求法庭「中止對孟晚舟的引渡程序」，有外媒拍到孟晚舟出庭時戴著粉紫色口罩，口罩右下角竟印有「Made In Taiwan」字樣，身為中國驕傲的華為公主卻戴台灣國家隊生產的口罩，格外引發關注。

    該消息也引發中國網友熱議，紛紛在微博留言「為啥要用台灣的大陸的不能用嗎」、「這麼多口罩，怎麼就選了台灣的還帶著那麼明顯的logo」、「P圖吧...我就沒看出來」、「台灣的口罩不能用嗎？」，但也有人認為「有啥問題....難道我們都不能買台灣產品了嗎」、「用誰生產的口罩有關係嗎？神經病」、「用個台灣的產品沒什麼了不起」。

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