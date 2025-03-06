中共統戰部長下令操作「疑美恨川」 矢板明夫：認知作戰全面升級

矢板明夫表示，中共對台灣人的認知作戰已經全面升級。（資料照）

2025/03/06 00:35

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家4日在白宮宣布，台積電將在美加碼投資1000億美元（約新台幣3.3兆），引發國際關注，台灣內部卻掀疑美論調，前總統馬英九、前國民黨主席洪秀柱都發聲批評賴政府。與此同時，我國安全安全透露，中共統戰部部長兼中央書記處書記石泰峰上週組建專案小組操作新一波對台的錯假認知攻勢。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫提醒台灣民眾，大家以後看到宣傳「疑美恨川」的言論，一定要警戒，因為十之八九是來自中國的認知作戰。

矢板明夫5日深夜在臉書發文，「這幾天，國際上最熱門的新聞是美國川普總統、范斯副總統和烏克蘭澤倫斯基總統吵架的事情。而在台灣，最受矚目的則是台積電要向美國投資1000億美元的新聞。對這2條新聞的解讀，見仁見智，會有何影響？目前這個階段還很難下定論。但是在台灣，中共及其協力者已經開足了馬力，大肆宣揚『疑美疑川』論。」

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「比如說，在臉書上我就刷到過好幾次『澤倫斯基和賴清德總統肩並肩站在一起的圖片』，題目叫做『兩個被拋棄的人』，還看到把兩個人都做成小丑的圖片。同時，攻擊台積電的留言也非常多，說『台積電已經變成了美積電』、『台灣輸真慘』等等。」

他接著說：「今天我看到媒體報導，中共統戰部部長兼中央書記處書記石泰峰於2月24日召集了特別會議，組建專案小組操作新一波對台的錯假認知攻勢。據報導，石泰峰在會中強調，這波訊息操作對北京來說是『重中之重』，要『當成一場真正的戰役來打』。行動的目標，是讓美國人在想利用台灣的時候，『台灣已經沒有人相信美國』，並強調務必要讓台灣人『疑美恨川』，務必要讓島內裂痕又深又長。」

「據透露，此次針對烏克蘭情勢及台灣半導體赴美投資等議題的認知作戰，重點放在推動新一波疑美論、棄台論及失敗論三大敘事。主要操作方向包括『川普將出賣台灣』、『台積電將變成美積電』以及『台灣面對中國終將失敗』等論述。相關訊息透過中國官方媒體、社群平台，以及在台灣的協力名嘴、媒體與網軍假帳號系統，在短時間內大量散佈。」

「據悉，中國的國安部還提議利用台灣內部對川普的不同立場，深化內部矛盾，甚至計劃將台灣民眾對川普的批評言論透過AI技術翻譯成英文，在X等社群平台上傳播，讓川普以為台灣人都在罵他，藉此離間台美關係。」最後矢板明夫表示，「中共對台灣人的認知作戰已經全面升級。大家以後看到宣傳『疑美恨川』的言論，一定要警戒，因為十之八九是來自中國的認知作戰。」

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