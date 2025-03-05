貓咪竟因「太愛撒嬌」遭棄養 網怒：多少人夢寐以求

名叫拉維的黑貓因為過於親人、太愛撒嬌，被原主人送進動物收容所。（擷取自TikTok）

2025/03/05 23:13

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國康乃狄克州有8歲黑貓過於親人、太愛撒嬌，原主人竟將牠送進動物收容所。這段「太親人」而被棄養的故事意外在社群媒體爆紅，網友們義憤填膺，更吸引超過160人爭相申請領養，讓這隻渴望擁抱的小貓迎來幸福的新生活。

綜合外媒報導，名叫拉維（Ravi）的黑貓由康乃狄克州的「小公會動物收容所」（The Little Guild Animal Shelter）照顧。收容所2月11日在TikTok上傳一段短片可以看到籠門打開時，拉維立刻衝向工作人員，熱情撲進懷裡撒嬌，彷彿不願離開。影片字幕寫著， 「拉維因為『太過親人』而被送來收容所。」

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這支影片迅速爆紅，吸引超過1400萬次觀看、超過300萬個按讚，網友們紛紛留言說不敢置信，「怎麼會有人嫌棄一隻太愛撒嬌的貓？」、「多少人夢寐以求有一隻黏人的貓！」、「一隻可愛的貓是一份禮物，而不是問題」、「這樣的主人根本不配養貓！」。

收容所說，影片發布後，收到了超過160份收養申請，許多愛貓人士希望給拉維一個真正愛牠的家。工作人員在另一支影片中感謝大家的熱烈回應，「我們是一家小型收容所，申請審核需要5到7個工作天，目前正努力處理大家的申請。」

最終，收容所在2月25日宣布，「拉維找到了一個會愛他的家庭」，她已被一名女子領養，收容所附上他們的合照及新家互動畫面。儘管只有一個家庭能夠帶走拉維，但收容所提醒，還有許多同樣溫暖、需要家的貓咪等待認養，希望這次的事件能讓更多流浪動物獲得關注。

拉維成功找到新家，被女子領養。（擷取自TikTok）

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