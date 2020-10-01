中國國慶日高喊結束一黨專政！ 泛民派遊行籲釋放「送中」港青

曾參與反送中運動的12名香港青年被中國廣東海警逮捕，中國檢察院昨發出通告，對12人依法批准逮捕，香港泛民派展開遊行，呼籲釋放這12人。圖為香港灣仔金紫荊廣場今日早上慶祝中國國慶，舉行升旗儀式。（法新社）

2020/10/01 09:51

〔即時新聞／綜合報導〕曾參與反送中運動的12名香港青年8月23日被控涉嫌企圖偷渡台灣，遭中國廣東海警逮捕，中國相關當局昨發布通告，批准逮捕「送中」。香港泛民派政黨「社會民主連線」展開遊行，呼籲釋放這12人，目前已有大批防暴警員到場戒備。

中國廣東省深圳市鹽田區人民檢察院昨（9月30日）發布通告，對涉嫌偷越邊境的12名港青依法批准逮捕。若依中國法律，批捕可以理解為偵查階段初期，檢察院對於案件的初步定性，批捕之後的案件被判刑機率相當高，而批捕後，可能繼續被扣押超過半年。

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綜合港媒報導，香港灣仔金紫荊廣場今日早上8點為慶祝中國國慶，舉行升旗儀式，而香港泛民派政黨「社會民主連線」成員梁國雄、古思堯等人也到場展開遊行抗議，並拉著布條，寫著「沒有國慶，只有國殤。追究六四鎮壓，結束一黨專政，釋放所有政治犯」。

社民連此次遊行目的，是要呼籲政府能夠釋放送中的12名港青，讓他們回家和家人團聚，多名防暴警員到場並展開搜查。

遊行隊伍同時拉開示威布條，為六四落難者默哀，宣讀聲明後焚燒，警員隨即上前撲熄。

曾參與反送中運動的12名香港青年被控涉嫌企圖偷渡台灣，被中國廣東海警逮捕。中國檢察院昨發出通告，對12人依法批准逮捕。圖中為青年家屬及中國警察示意圖。（路透，本報合成）

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