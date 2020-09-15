12港人被控偷越國境 中國律師：「國內移動」怎算越境？

中國維權律師盧思位（見圖）認為，香港已回歸中國，若違反通行證制度往來香港的行為被認定為犯罪，邏輯上會陷入「中國公民在自己的國土上行走，都會涉嫌偷越邊境犯罪」的怪圈。（圖擷取自《RFA 自由亞洲粵語》）

2020/09/15 20:04

〔即時新聞／綜合報導〕12名香港抗爭組織「香港故事」的成員因為偷渡來台失敗，遭中國警方逮捕並關押在深圳，最後可能遭中國法院判刑，然而香港特首林鄭月娥在今天竟稱中國作法「相當恰當」，指他們觸犯中國的《偷越國（邊）境罪》，「所以由中國執法和司法機關依法處理是非常恰當」；然而受12人家屬委託的中國維權律師盧思位認為，香港已回歸中國並實施「一國兩制」，若將違反通行證制度往來於香港、澳門的行為認定為犯罪，邏輯上會陷入「中國公民在自己的國土上行走，都會涉嫌偷越邊境犯罪」的怪圈。

綜合外媒報導，盧思位表示，依照中國的《刑事訴訟法》，如果鹽田區檢察院不批准逮捕，中國警方最多僅能拘留37天，12名港人會在10月1日前被取保候審或者無罪釋放，但若批准逮捕，他們就會被繼續羈押，最終被定罪的可能性會很大；他指出，拘留者被逮捕後，公安機關的偵查期限為2個月，之後案件會移送鹽田區檢察院審查起訴，審查起訴的期限為1個月，可以延長半個月，最後起訴到鹽田區法院，而法院的一審期限為2個月，最遲不超過3個月。

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但盧思位表示，過去是因為澳門、香港分屬葡萄牙、英國統治，所以中國所立的「偷越國（邊）境」才視為犯罪，但香港已經在1997年回歸中國並實施一國兩制，不宜再將違反通行證制度往來於香港、澳門的行為認定為犯罪，原則上應以行政管理為宜，否則邏輯上將陷入「公民在自己的國土上行走都會涉嫌偷越邊境犯罪」的怪圈，更何況「偷越國（邊）境」還必須要「情節嚴重」才構成犯罪。

盧思位強調，即便說他們的犯行重大，在刑法理論和憲制理論上也無法自恰，「因為在『一國』的原則下，這種行為已經沒有社會危害性」。

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