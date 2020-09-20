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    12港人案至今情況不明 家屬赴警察總部要求港府徹查

    12名港青的家屬昨日在香港警察總部前召開記者會，呼籲警方徹查到底。（路透）

    12名港青的家屬昨日在香港警察總部前召開記者會，呼籲警方徹查到底。（路透）

    2020/09/21 01:05

    〔即時新聞／綜合報導〕12名香港青年涉嫌偷渡出境「被送中」，秘密關押在中國深圳已第30天，中國政府拒絕家屬委任律師會見當事人，至今12名港青情況仍不明。家屬昨（20）日在香港警察總部前召開記者會，呼籲警方不要甘於淪為傳聲筒，應該主動調查中國海警是否越界執法。

    臉書專頁「12港人關注組」昨（20）日晚間分享12名港青家屬的聲明稿，家屬指稱9月12日提出4點訴求至今，中國與香港官方均未正面回應，僅藉詞推卸責任、混淆視聽。

    家屬說，委任律師至今都被拒絕會見，換言之，被關押的12名港人狀況仍只有中國政府知道，事件疑點重重，不論是被拘留者身處何地、拒絕律師探訪的原因、還是中國海警有否進入香港水域執法等等，港府有關部門盡用中國官方資訊，甘於淪為傳聲筒，從未親自聯絡家屬交代資料或派人到中國釋疑。

    對此，家屬指稱，這不只是12名港人的事，也涉及香港公眾利益，因此向港府提出3點要求，包含要求香港警方交代這12人被中國海警拘捕的日期、時間、地點、過程，並交代有關過程有否出現傷亡，其次，中國海事處應提供事發當日的船隻雷達紀錄及要求中國海警提供事發當日的巡邏路線及位置，最後，要求香港政府派員以會面或通話親自確認12人的現況，並確保家屬委託的律師能與12人會面。

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