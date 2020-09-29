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    民調未過半 香港民主派議員14人決延任、陳淑莊等3人宣佈不留任

    中國全國人大常委會決定，讓香港立法會議員延任1年，引起民主派去留論戰。對此，立法會議員陳淑莊、陳志全及朱凱廸皆宣布不會留任，而民主黨主席胡志偉（前排左二）則表示，14名議員決定留任，繼續在議會發聲。（路透）

    中國全國人大常委會決定，讓香港立法會議員延任1年，引起民主派去留論戰。對此，立法會議員陳淑莊、陳志全及朱凱廸皆宣布不會留任，而民主黨主席胡志偉（前排左二）則表示，14名議員決定留任，繼續在議會發聲。（路透）

    2020/09/29 13:00

    〔即時新聞／綜合報導〕中國全國人大常委會決定，讓9月30日任期屆滿的香港立法會議員延任1年，引起民主派去留論戰。部分民主派議員早前委外進行民意調查，民調結果顯示去留的支持度均未過半。對此，立法會議員陳淑莊、陳志全及朱凱廸皆宣布不會留任，而推動民調的民主黨主席胡志偉則表示，14名議員決定留任，繼續在議會發聲。

    綜合港媒報導，香港民主派議員委託香港民意研究所，調查延任1年的去留問題，民調結果今日出爐，在2500多位受訪者中，有47.1%支持留任，有45.8%反對留任，兩派皆未能過半。民主黨主席胡志偉在記者會上表示，由於去留比例皆未到達門檻，經參與民調的議員討論後，決定將繼續留任。

    據悉，選擇留任的14名民主派議員包括7名民主黨議員、4名公民黨議員、社會福利界議員邵家臻、工黨張超雄及議會陣線毛孟靜。

    曾參與佔中運動、公民黨議員陳淑莊則宣布，已經去信通知立法會主席不會留任議員，同時宣布退出公民黨；人民力量立法會的議員陳志全、議會陣線的議員朱凱廸也決定不會留任，在9月30日完成任期後，離開立法會。朱凱廸認為，自己已完成香港人託付的4年任期，留任是違反《基本法》第69條。

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