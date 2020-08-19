總辭？留任？香港民主派吵翻天 戴耀廷：不要被分化

前香港大學副教授戴耀廷（見圖）呼籲民主派不要被中共分化。（圖擷取自YouTube）

2020-08-20 00:16:49

〔即時新聞／綜合報導〕香港立法會改選延期一年，造成權力真空期，中國人大常委會決議全體立法會議員延任一年，民主派內部卻意外陷入「留任或總辭」的鷹派與鴿派之爭；前香港大學副教授戴耀廷對此特別呼籲，盼民主派不要被中共分化。

民主派內部支持抗爭的少壯派認為，全體22名民主派立法會議員應總辭，不要為立法會延任背書，然而保守派認為應接受留任，繼續替港人發聲，演變成雙方互罵不斷；香港民意研究所也為此進行民調，預計8月21日揭露港人的態度。

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對此，戴耀廷特別錄製一部名為「不被分化的態度」的影片，呼籲民主派不要正中中共「分化民主派」的下懷。

戴耀廷表示，長期以來，香港民主派內部的民主文化仍未成熟，「中共掌握並融會貫通這弱點，促使香港民主力量難以團結一致」，共同對抗港府；他分析，這次留守議會還是總辭爭執如出一轍，中共完全掌握了民主派互相攻擊的弱點，「（各個黨派）必須要有包容理性的民主態度」，願意聆聽不同意見，並在分析反思後，具備有修正自己想法的能力及涵養，避免產生誤會、矛盾以至衝突。

戴耀廷強調，大家要體諒採取了不一樣行動的人，雖然按我們的認知與判斷，他們的行動未必是最好，但我們仍然信任其他人都是基於正當理由進行了不同的行動，「大家目標一致，既然願意信任，就不會互相指責」。

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