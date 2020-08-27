港2議員涉元朗「暴動」、光復屯門被捕 今獲保釋

香港立法會議員林卓廷（右）、許智峯（左）等16人在昨凌晨遭港警逮捕，其中有10人分別被指控涉及暴動罪、妨礙司法公正、非法集結等罪嫌；香港西九龍裁判法院在今天審理後，全部10名被告皆獲准保釋。（美聯社）

2020-08-27 20:58:24

〔即時新聞／綜合報導〕香港警察近日不僅意圖重新解釋在去年反送中期間發生的「7.21元朗站白衣人襲擊」事件，還針對「7.21元朗站白衣人襲擊」、「7月6日屯門遊行事件」等案，逮捕了包括香港立法會議員林卓廷、許智峯等16人，其中有10人分別被指控涉及暴動罪、妨礙司法公正、非法集結等罪嫌，離譜的是，當時林卓廷前去現場調解衝突反遭白衣人毆傷，結果現在「被害成加害」；香港西九龍裁判法院在今天審理後，全部10名被告全都獲准保釋。

綜合外媒報導，香港民主派、民主黨立法會議員林卓廷、許智峯等10人昨天（26日）清晨被捕，其中包括林卓廷在內的7人被控涉及去年7月21日元朗站襲擊事件觸犯暴動罪，而林卓廷與許智峯等4人另外被港警指控，去年7月6日在屯門警署外遊行，涉及妨礙司法公正等4罪，兩案在今天（27日）下午於西九龍裁判法院開庭審理。

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針對「7.21元朗站白衣人襲擊」案，檢方在庭上以尚有20多人在逃，希望將審理日期延後至10月12日下午，以便港警進一步偵辦，來方也反對所有被告獲釋，「尤其是林卓廷」，檢方指稱，林卓廷分別在2019年6月、5月分別涉嫌犯妨礙立法會人員執行職務，案件都已審理中，「所以他是保釋期間再犯」，但林卓廷的辯護律師、大律師陳偉彥反控檢方理由薄弱，且林卓廷當時並沒有因此被警方逮補，「事後警方還曾感謝他擔任檢方證人，協助警方辦案」；最後裁判官羅德泉宣布全體被告保釋，分別以1萬（約3.8萬新台幣）至2萬港幣（約7.6萬新台幣）不等的保釋金及人事擔保，並交出旅遊簽證。

針對「7月6日屯門遊行事件」案，林卓廷、許智峯在內等4名被告，分別遭港警指控4項罪名，檢方反對含林卓廷、許智峯在內等3人保釋，並希望將案件轉送至香港區域法院審理；最後法庭裁定全部被告以5000港幣（約1.9萬新台幣）交保，不過，林卓廷等3人須另外繳付5000港幣（約1.9萬新台幣）的人事擔保，全體被告保釋後不可離開香港，該案也延後至11月6日再次開庭。

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