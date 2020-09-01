港府否認曾有「三權分立」 最早提的是前人大代表

香港有民間團體在今天釋出一份歷史文件，指出香港有紀錄以來，立法會最早有紀錄說「三權分立」，於1984年3月14日，由當時親英的立法會議員譚惠珠提出。（圖擷取自「本土研究社」）

2020-09-01 21:09:53

〔即時新聞／綜合報導〕日前港府又出現「香港沒有三權分立」的驚人說法，不僅香港教育局長楊潤雄日前聲稱「香港在九七前後都不是三權分立的制度」，就連香港特首林鄭月娥今日也支持楊潤雄的說法，強調「高度自治不等於全面自治，香港沒有三權分立」；不過香港有民間團體在今天釋出一份歷史文件，指出香港有紀錄以來，最早有三權分立的說法，是1984年時任「親英立法會議員」、前港區人大代表、人大常委「香港基本法委員會」副主任譚惠珠提出。

根據「本土研究社」的貼文指出，「正本清源」，立法會最早有紀錄說「三權分立」，於1984年3月14日，由當時親英的立法會議員譚惠珠提出，說要維持未來香港安定與繁榮，有賴「立法、司法、行政三權分立的政治架構」。

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綜合外媒報導，當時1984年中英談判前景未明，當日立法局會議中提出「在任何關係到香港未來的事務未有共識前，議會應該被視為討論的地方」，而譚惠珠支持動議，指很多人都擔心是否要移民，認為港人需要足夠時間去了解中英雙方。

不過原先以親英立場、開明著稱的譚惠珠在1990年爆出涉弊醜聞，還意圖干涉言論自由，一度因為信用破產而被迫退出政壇，結果日後轉為極親中共，更在1997年加入共產黨；之後一路平步青雲，不僅擔任曾港區人大代表，之後也擢升為人大常委「香港基本法委員會」副主任；而她立場轉變之大也引人爭議，不僅被諷為「政壇變色龍」，前民主派議員李卓人也批評她是政治投機分子，不站在港人立場說過半句話，「回歸前親英鬧中國政府、回歸後幫中共打壓香港人」。

不過原先以親英立場、開明著稱的譚惠珠（見圖）在1990年爆出涉弊醜聞，還意圖干涉言論自由，一度因為信用破產而被迫退出政壇，結果日後轉為極親中共，更在1997年加入共產黨，並曾港區人大代表。（歐新社）

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