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    拒配合中國人大決定 香港2泛民議員不留任

    香港泛民主派立法會議員朱凱廸（中）決定不留任，直指中國全國人大容許議員留任一年的決定違反香港特區基本法。圖為朱凱廸去年來台時拜會立法院民進黨團，右為前香港眾志秘書長黃之鋒、左為學聯前副秘書長岑敖暉。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    香港泛民主派立法會議員朱凱廸（中）決定不留任，直指中國全國人大容許議員留任一年的決定違反香港特區基本法。圖為朱凱廸去年來台時拜會立法院民進黨團，右為前香港眾志秘書長黃之鋒、左為學聯前副秘書長岑敖暉。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    2020/09/28 18:47

    〔中央社〕香港泛民主派立法會議員朱凱廸及陳志全決定不留任。兩人一直指中國全國人大容許議員留任一年的決定違反基本法。

    朱凱廸和陳志全今天公布，將於9月30日完成本屆4年任期後離任，並指不會參與違反基本法而繼續運作的「委任議會」。

    朱凱廸在社群媒體公布有關決定時指出，立法會議員一任只有4年，爭取民主、自由和公義是畢生的責任，願與所有同道互勉。

    他並說，希望有一天立法會能「真正成為代表香港人的議會」，秘書處「能做到不偏不倚」。

    港府稍早前以2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻為由，將立法會換屆選舉由今年9月6日延後一年，預定明年9月5日舉行。

    為了填補立法會出現一年的真空期，中國全國人民代表大會常務委員會通過決議，讓本屆立法會延長不少於一年，現任全體議員可以留任過渡，包括原先參選下屆立法會選舉而被取消提名資格的4名泛民議員。

    泛民議員對應否留任有不同意見，有人贊同，有人反對，被視為「港獨」或「本土派」的朱凱廸和陳志全早就表明不會留任。

    他們反對留任的理由之一是立法會任期4年，不能因為港府和北京方面的決定而隨意改變；二是北京方面容許被取消提名資格的泛民議員留任過渡，是「政治利誘」和「粉飾太平」；三是北京方面希望泛民議員留任，令香港問題「軟著陸」。

    泛民較大派系的民主黨和公民黨支持留任，但讓民意作出決定。兩黨已委託民調機構進行調查，由民調結果決定。

    朱凱廸臉書「八鄉朱凱廸」貼文：

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