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    黃之鋒投書《紐時》：最黑暗審查鎮壓時代 港人將繼續反抗

    前「香港眾志」秘書長黃之鋒（見圖）投書《紐約時報》表示，「中國已將目標指向新聞媒體，面對審查與鎮壓最黑暗的新時代，香港人將會繼續反抗」。（美聯社資料照）

    前「香港眾志」秘書長黃之鋒（見圖）投書《紐約時報》表示，「中國已將目標指向新聞媒體，面對審查與鎮壓最黑暗的新時代，香港人將會繼續反抗」。（美聯社資料照）

    2020-08-13 00:13:54

    〔即時新聞／綜合報導〕香港政府近日大搜捕涉違反「港版國安法」人士，包含前「香港眾志」副秘書長周庭、「壹傳媒」創辦人黎智英父子及公司高層等人，引起國際譁然；對此，前「香港眾志」秘書長黃之鋒投書《紐約時報》表示，「中國已將目標指向新聞媒體，面對審查與鎮壓最黑暗的新時代，香港人將會繼續反抗」。

    綜合媒體報導，黃之鋒的投書12日刊登在《紐時》，他在文中指出，中國取消12名民主派人士的立法會議員參選資格，並延後立法會選舉，現已將矛頭直指新聞媒體，「港版國安法」上路後，香港警察只允許「受信任的媒體」採訪，香港入境事務處甚至增設「特別部門」，以審查西方媒體的簽證，而《蘋果日報》被搜索以及黎智英被捕，都足以可見香港的言論自由和新聞自由受到攻擊。

    黃之鋒表示，中國全國人民代表大會常務委員會11日決議，香港立法會的任期延長「不少於一年」，任期沒有任何限制，代表可以無限延長，香港未來恐怕不會再有選舉，如同台灣在1940年代末至1990年代初的黨國專制威權時期。

    黃之鋒說，面對這個最黑暗的審查與鎮壓新時代，香港人買下了超過50萬份《蘋果日報》，有些團體還免費分送給路人，另有不少人暴買「壹傳媒」股票，讓股價在兩天內上漲1200％，他說，香港人會持續發創意地展現團結，藉此回應中國及港府的打壓，「面對這個審查和鎮壓最黑暗的新時代，香港人將繼續尋求反抗之道，不論方法或大或小」。

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